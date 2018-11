Pożar w mieszkaniu na Ursynowie. Jedna osoba w szpitalu

Informacje

Pożar w mieszkaniu na pierwszym piętrze Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Pożar w kuchni

Zgłoszenie o pożarze dotarło do strażaków o godzinie 5.05.

- W budynku doszło do pożaru mieszkania na pierwszym piętrze. Wybuchł on w kuchni – tłumaczy Mariusz Hantulski ze straży pożarnej.



Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej.



- W mieszkaniu znaleźliśmy jedną osobę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala – zaznacza Hantulski.

Działania strażaków zakończyły się przed godziną 7.

1/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 2/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 3/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 4/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/6 Pożar na Ursynowie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl











ran/b