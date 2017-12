Pożar na Saskiej Kępie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Informacje

Pożar na Pradze Południe Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

W kamienicy przy ulicy Elsterskiej, nieopodal ronda Waszyngtona, doszło do pożaru. - Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala z objawami podtrucia - poinformowała straż pożarna.



Do pożaru doszło po godzinie 22, w mieszkaniu znajdującym się na drugim piętrze kamienicy.

- W akcji brały udział trzy nasze zastępy - powiedział starszy aspirant Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.



- Jedna osoba została zabrana do szpitala - dodał.

