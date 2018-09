Pożar mieszkania w Śródmieściu. Niepełnosprawna trafiła do szpitala

Informacje

W Śródmieściu doszło do pożaru mieszkania. Jak podaje straż pożarna, do szpitala trafiła niepełnosprawna kobieta. Informację i nagranie dostaliśmy na Kontakt 24.



Strażacy zostali wezwani na miejsce zdarzenia po godzinie 17. Ogień pojawił się w jednym z lokali na piątym piętrze w bloku przy Siennej 45.

- W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej. Pożar został już ugaszony - przekazał nam przed 18 Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

I dodał, że mieszkanka lokalu, w którym pojawił się ogień, została zabrana do szpitala na badania. - To niepełnosprawna kobieta poruszająca się na co dzień na wózku. Poza tym nikomu nic poważnego się nie stało. Nie było konieczności ewakuacji mieszkańców budynku - zaznaczył.

