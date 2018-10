Pożar mieszkania na Mokotowie. "Mężczyzna ewakuowany z balkonu"

Informacje

Pożar w bloku na Mokotowie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl



W sobotę rano przy ulicy Wydmińskiej na Mokotowie doszło do pożaru mieszkania. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej. Jedna osoba została poszkodowana.



- Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 7.05. Był to pożar w mieszkaniu znajdującym się na pierwszym piętrze - poinformował nas kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.



Jak dodał, jedna osoba została poszkodowana. - Był to mężczyzna. Został przez nas ewakuowany z balkonu i przekazany ratownikom z karetki pogotowia ratunkowego - powiedział strażak.



Na miejscu pracowało cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej. - Nasze działania polegały na gaszeniu pożaru, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymianiu i przewietrzeni klatek schodowych - wyliczał Kapczyński.



Poza wspomnianym wcześniej mężczyzną, nikomu nic się nie stało. Nie było też konieczności ewakuacji pozostałych mieszkańców.

