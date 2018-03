Pożar magazynu pod Warszawą. Ewakuowano 170 osób

Informacje

Przy ulicy świętego Jerzego w Parzniewie koło Pruszkowa doszło do pożaru hali magazynowej. - Ewakuowano 170 osób. Nikomu nic się nie stało - powiedział nam rzecznik straży pożarnej. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów.



Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy po godzinie 16. - Mamy do czynienia z pożarem dachu. Pierwsze jednostki są na miejscu, trwa rozpoznanie i pierwsze działania ograniczające pożar - powiedział nam kapitan Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej.



Kilkadziesiąt minut później dodał, że konieczna była ewakuacja. - 170 osób opuściło obiekt. Koordynujemy prace z zarządcą budynku - powiedział.



- Trwa rozbiórka elementów dachu i ścian zewnętrznych na wysokości dachu. Docieramy do ukrytych zarzewi ognia - opisywał Kroć. I dodał, że jest duże zadymienie, ale nie ma otwartego ognia.



Na miejscu pracuje kilkanaście jednostek straży pożarnej. - Mają dwa podnośniki i drabinę - powiedział Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl, który udał się na miejsce. - Strażacy zdjęli około sto metrów kwadratowych blachy. Sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie - podał o godzinie 18.30.

kw/pm