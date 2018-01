Powstanie nowy, prawie 40-kilometrowy odcinek autostrady A2

Informacje

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało w czwartek umowę na opracowanie elementów koncepcji programowej dla 37,5 kilometrowego odcinka A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Wartość kontraktu na przygotowanie dokumentów to około 6,5 miliona złotych, a termin realizacji to 14 miesięcy.

Jak czytamy w komunikacie resortu infrastruktury, zadaniem projektanta, firmy Multiconsult Polska, jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, a także szczegółowe badania warunków geologicznych.

Kiedy ruszy budowa

Ogłoszenie przetargu dla tego odcinaka A2 jest planowane w 2019 roku, natomiast podpisanie umowy na projekt i budowę w 2020 roku. Jego przybliżona wartość może przekroczyć 1,5 mld zł. Oddanie inwestycji do ruchu zostało zaplanowane na 2023 roku.

"Priorytetem Rady Ministrów jest budowa infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej. Decyzja o realizacji jeszcze w obecnej perspektywie finansowej A2 od Mińska Mazowieckiego aż do Białej Podlaskiej pozwoli na połączenie autostrady z międzynarodową trasą Via Carpatia" - dodał minister Adamczyk, cytowany w komunikacie.

W ramach budowy A2 na wschód od Warszawy powstał już odcinek stanowiący obwodnicę Mińska Mazowieckiego, który został oddany do ruchu w 2012 roku. W 2017 roku GDDKiA podpisała umowy na budowę autostrady A2 pomiędzy Warszawą (węzeł Lubelska) a Mińskiem Mazowieckim. Prace budowlane mają się zakończyć w 2020 roku. Realizowane będą także kolejne odcinki autostrady w kierunku wschodnim - A2 do Białej Podlaskiej powinna zostać wybudowana do 2025 roku, a odcinek do granicy jest rozważany do realizacji przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Częścią autostrady A2 jest Południowa Obwodnica Warszawy (na terenie miasta o statusie drogi ekspresowej, oznaczonej S2), na której budowę umowy zostały podpisane w grudniu 2015 roku.

Pod koniec 2017 roku wojewoda mazowiecki wydał ostatnie decyzje i pozwolenia (dla tunelu pod Ursynowem) niezbędne do rozpoczęcia prac całym przebiegu obwodnicy. Jej ukończenie jest planowane w 2020 roku.

