Powstanie nowa pętla autobusowa

ZTM ogłosił właśnie przetarg na przebudowę ulicy Granicznej, skrzyżowania z Borkowską oraz budowę zespołu przystanków w Starej Miłośnie. Tam ma powstać pętla.

Do końca września

"Powstaną perony przystankowe z wiatami, będzie oświetlenie i odwodnienie a wokół pętli na nowo zagospodarowany zostanie teren zielony" - informuje ZTM.

Planowany jest w tamtym rejonie również budynek ekspedycji. Wykonawca będzie musiał przygotować rury osłonowe dla wodociągu. Dzięki temu w przyszłości będzie można podłączyć go bez ingerencji w pętlę.

Pod peronami i jezdniami manewrowymi wykonawca ma ułożyć rury osłonowe do przeprowadzenia zasilania dla ładowarek autobusów elektrycznych.

Oferty w przetargu można składać do 10 kwietnia, do godziny 11. Wybrana w przetargu firma będzie musiała wykonać pracę do końca września tego roku.

