Na nowej mapie znajdą się wszystkie duże drzewa rosnące w stolicy wraz z opisami. Mapa Koron Drzew ma pomóc urzędnikom w kontrolowaniu stanu roślin oraz ich pielęgnacji. Pierwsze opracowanie - dla Śródmieścia i Mokotowa - ma być gotowe jeszcze w tym roku.

- Dzięki nowym technologiom możemy stworzyć kompleksowy plan drzew w stolicy, który obejmie również tereny prywatne. Innowacyjny projekt Mapy Koron Drzew ułatwi kontrolę i pracę nad zrównoważonym rozwojem miasta - zapowiedział w poniedziałek Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Dla Śródmieścia i Mokotowa

Pierwsza Mapa Koron Drzew (MKD) - dla Śródmieścia i Mokotowa - powstanie jeszcze w tym roku.

Znajdą się na niej wszystkie drzewa mające powyżej trzech metrów wysokości i koronę o powierzchni minimum siedmiu metrów kwadratowych.

Za przygotowanie mapy odpowiada firma MGGP Aero wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Warszawskim.

- Pozyskujemy dane z pułapu lotniczego za pomocą specjalistycznych kamer. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod będziemy mieć ułatwiony dostęp do kompleksowej informacji na temat stanu zdrowia poszczególnych drzew. Zdobędziemy wiedzę o ich kondycji biologicznej, poznamy między innymi zawartość wody w roślinach, stopień przebarwienia liści czy ich procentowy ubytek. Na warstwach mapy zobaczymy także inne szczegółowe informacje, takie jak gatunki lub powierzchnia koron - tłumaczy Anna Wilimowska, koordynatorka projektu z miejskiego Biura Geodezji i Katastru.

Mapa dla całej Warszawy

Docelowo, do 2020 roku, ma powstać kompleksowa mapa, przedstawiająca rozmieszczenie i stan drzew we wszystkich dzielnicach Warszawy, czyli łącznie na powierzchni ponad 517 kilometrów kwadratowych. Dokument powstaje pod nadzorem Biura Geodezji i Katastru, Zarządu Zieleni, a także Biura Ochrony Środowiska i będzie kosztował ponad 4,3 mln zł.

Jak podkreślają urzędnicy, mapa ma być aktualizowana, co pozwoli na śledzenie trendów w rozwoju roślin. - Gatunki i miejsca sadzenia roślin są wybrane tak, by przetrwały trudne warunki w mieście. Podczas projektów, takich jak "Zielone Ulice" czy "Milion drzew dla Warszawy" sprawdzamy, czy w danej lokalizacji mogą pojawić się nowe rośliny. Dzięki Mapie Koron Drzew miasto zyska również narzędzie do szybkiej współpracy między jednostkami między innymi infrastruktury, planowania przestrzennego czy bezpieczeństwa - stwierdził Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni.

Zielona Warszawa

Tereny zielone stanowią blisko 40 procent powierzchni Warszawy – to o 27 kompleksów lasów miejskich, 99 parków oraz dziesiątki zieleńców. Od 2007 roku do połowy 2018 r. Warszawa wzbogaciła się o ponad 300 tysięcy nowych drzew, m.in. w parkach, lasach, na brzegu Wisły i przy ulicach.

Warszawiacy mogą sami decydować o miejscach, w których chcieliby zobaczyć więcej drzew. Służy im do tego aplikacja "Milion drzew" i "Warszawa 19115". Od marca zeszłego roku do miasta wpłynęło za ich pośrednictwem ponad 10 600 zgłoszeń.

1/5 Obszar pierwszej Mapy Koron Drzew dla Śródmieścia i Mokotowa fot. UM Warszawa 2/5 Mapa Koron Drzew fot. UM Warszawa 3/5 Mapa Koron Drzew fot. UM Warszawa 4/5 Mapa Koron Drzew fot. UM Warszawa 5/5 Mapa Koron Drzew fot. UM Warszawa









