Powstańcza małpka o niezwykłej historii trafiła do Muzeum Warszawy

Informacje

Pan Peemek - maskotka, którą honorowa obywatelka miasta Wanda Traczyk-Stawska zdobyła w czasie Powstania Warszawskiego, a potem oddała protestującym w Sejmie niepełnosprawnym, właśnie trafiła do Muzeum Warszawy.

O tym, że małpka trafiła do muzealnych zbiorów poinformowali na swoim Facebooku pracownicy placówki. Przypomnieli, że Wanda Traczyk-Stawska otrzymała pluszaka w zamian za oddanie pistoletu maszynowego po kapitulacji Powstania Warszawskiego.

Stąd też imię zielonej małpki - Pan Peemek - od skrótu PM, czyli pistolet maszynowy.

Były razem niemal całe życie

"Maskotka towarzyszyła jej podczas wymarszu do niewoli, stając się skrytką dla najcenniejszych drobiazgów - obrączek, zegarków, medalików. Była z nią również w obozie przejściowym dla jeńców wojennych w Ożarowie, a następnie w obozach jenieckich w Lamsdorfie, Zeithainie, Altenburgu i Oberlangen" - opisują pracownicy Muzeum Warszawy.

Maskotka o niezwykłej historii trafiła dziś do Muzeum Warszawy: https://t.co/6R1Oe92l3K pic.twitter.com/cbdTkzE0MW — Muzeum Warszawy (@muzeumwarszawy) 2 października 2018

Małpka była z Traczyk-Stawską niemal całe życie - najpierw we Włoszech, gdzie trafiły po wyzwoleniu przez wojska generała Stanisława Maczka. Potem w Egipcie i Palestynie. "W 1947 roku obie wróciły do kraju" - czytamy w informacji.

W maju tego roku pani Wanda przyniosła Peemka do Sejmu i przekazała go protestującym tam niepełnosprawnym dzieciom i ich opiekunom. - Pilnujcie tej małpki, bo to jest bardzo ważna małpka. Na tej małpce jest pamięć Powstania Warszawskiego - mówiła wówczas do protestujących dziewczynek.

"Teraz małpka zamieszka w Gabinecie Relikwii na wystawie głównej Rzeczy Warszawskich" - informują pracownicy Muzeum Warszawy.

Uczestniczka powstania, honorowa obywatelka

Wanda Traczyk-Stawska walczyła w Powstaniu Warszawskim jako strzelec, łączniczka i jako jedna z niewielu kobiet - z bronią w ręku. Działała pod pseudonimem "Pączek" w Oddziałach Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Brała udział między innymi w walkach o utrzymanie elektrowni na Powiślu. 6 września została ciężko ranna w starciach na Smolnej.

W czerwcu ubiegłego roku Traczyk-Stawska - decyzją rady miasta - zyskała tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.

Zdjęcie na stronie głównej: Muzeum Warszawy

kw//ec