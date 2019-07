Informacje



Od piątku do 1 sierpnia restauratorzy zapraszają wszystkich powstańców. W akcji "Stolik dla powstańca" bierze udział 14 restauracji na Starym i Nowym Mieście. Inicjatywę wspiera urząd dzielnicy Śródmieście.

We czwartek 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku hołd powstańcom oddadzą najważniejsze osoby w państwie: prezydent, premier, władze Warszawy, ale także tysiące zwykłych mieszkańców. W tym roku do obchodów włączyli się warszawscy restauratorzy w ramach akcji "Stolik dla powstańca". Przy zarezerwowanym stoliku powstaniec i jego opiekun mogą zjeść za darmo.

- Można przyjść ze znajomym lub kilkoma znajomymi. W ramach tej akcji proponujemy im (powstańcom - red.) posiłek i napój na nasz koszt - mówi Lilia Geworgian z restauracji Romantyczna.



- Już mieliśmy ten zaszczyt i przyjemność dwukrotnie gościć powstańców. Jesteśmy im to winni. Oni poświęcali swoje życie, ryzykowali, więc my możemy im coś zaoferować, wręcz musimy - podkreśla Franciszek Rościszewski z restauracji Widokówka.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy przyjść i zająć miejsce przy oznakowanym stoliku.

Restauracje uczestniczące w akcji "Stolik dla powstańca": Przy Zamku, La Dolce Vita, Romantyczna, Latem Bar&Restauracja, Zachcianek, Lapidarium Cafe, Gospoda Kwiaty Polskie, Stolica, Ciao Napoli, Widokówka, Przy Dunaju, u Pana Michała, Boruta, Enoteka Warszawska.

Milena Bobrowska, "Fakty w Południe" /em/b