Powstańcy podczas uroczystości na pl. Krasińskich fot. UM Warszawa

Ruszyły wypłaty nagród dla powstańców warszawskich ustanowione przez Radę Warszawy - poinformował w czwartek stołeczny ratusz. Mają zostać wypłacone do 1 sierpnia.

Nagroda w wysokości 4587,84 złotych przysługuje - bez względu na miejsce zamieszkania - każdemu powstańcowi, którego dane znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagrody ustanowiono uchwałą rady miasta przyjętą w marcu tego roku. Powiadomiono o tym 1700 żołnierzy Powstania Warszawskiego, mieszkających w Polsce i poza krajem. Czas na zwrot wypełnionych kwestionariuszy upłynął 21 maja, przesłano około tysiąca ankiet.

Obiecaliśmy powstańcom wsparcie

14 czerwca Rada Warszawy podjęła kolejną uchwałę, przyznając nagrody konkretnym - zgłoszonym z imienia i nazwiska - osobom, co pozwoliło na uruchomienie wypłat. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano dziewięć milionów złotych. Nagrody powstańcy mają otrzymać do dnia 1 sierpnia, czyli do rocznicy wybuchu Powstania.

- Obiecaliśmy powstańcom to wsparcie i właśnie je realizujemy - podkreśliła cytowana w komunikacie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jak zapowiedziała "niedługo ruszą kolejne projekty, jak na przykład dom dzienny w tymczasowej siedzibie przy Nowolipiu 22, który będzie służył powstańcom".

- Na co dzień wspieramy powstańców programami zdrowotnymi i opiekuńczymi. Zwolniliśmy z opłat tych, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Co roku powstańcy są też honorowymi gośćmi na organizowanych przez miasto obchodach rocznicowych - przypomniała Gronkiewicz-Waltz.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród cywili były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

PAP/kw/mś