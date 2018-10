Powstańcy pojadą taksówkami za darmo

Informacje

1/4 Taksówka dla powstańca fot. R. Motyl / um 2/4 Taksówka dla powstańca fot. R. Motyl / um 3/4 Taksówka dla powstańca fot. R. Motyl / um 4/4 Taksówka dla powstańca fot. R. Motyl / um







Urząd miasta wprowadził nową usługę dla żołnierzy Powstania Warszawskiego. Uprawnia ona do czterech w miesiącu, bezpłatnych przejazdów taksówką. Program ma charakter pilotażowy i możliwe, że w przyszłości obejmie inną grupę starszych osób.

- Mam kolejną dobrą wiadomość dla powstańców. Na początku listopada do wszystkich powstańców zostanie rozesłana karta, dzięki której będą oni mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów taksówką po Warszawie. Dostaną ją także powstańcy, którzy na co dzień nie mieszkają w stolicy, ale gdy się do niej wybiorą, także będą mogli skorzystać z tej usługi - powiedziała w środę podczas wręczenia pierwszych kart Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Projekt pilotażowy

Jak informuje ratusz, z bezpłatnej taksówki powstańcy mogą korzystać w godzinach od 6 do 22. Usługę świadczy korporacja Wawa Taxi, która, jak poinformowała Agnieszka Kłąb, rzeczniczka prasowa urzędu, wygrała przetarg na przewoźnika w programie.

Projekt ma charakter pilotażowy, dlatego na początku skorzystają z niego powstańcy warszawscy. W kolejnym kroku urzędnicy nie wykluczają objęcia nim innych grup osób starszych.

Jeden kurs nie powinien być dłuższy niż 30 kilometrów. Jeśli ktoś będzie chciał jechać dalej, będzie musiał dopłacić.

Dom wsparcia na Nowolipkach

- Mam nadzieję, że z tych przejazdów taksówkami nie będziecie państwo korzystać jadąc do lekarza, bo życzę wam dużo zdrowia, ale właśnie tu, do waszego domu przy Nowolipiu - powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy. Bo pierwsze karty na przejazdy taksówkami powstańcy odebrali od urzędników właśnie w oddanym niedawno do użytku domu przy Nowolipiu 22.

W środę podkreślali, że dobrze się tam czują, przychodzą na ciekawe wydarzenia organizowane specjalnie dla nich oraz na ciepłe posiłki.

Placówka służy także spotkaniom z dziećmi i młodzieżą.

