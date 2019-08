Informacje



- Tegoroczna, 75. rocznica Powstania Warszawskiego to świetny moment, żebyśmy posłuchali co mają do powiedzenia o historii, ale także o dzisiejszym świecie, jak należy się zachowywać - mówił o powstańcach Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Gość "Wstajesz i wiesz" TVN24 zaapelował o godne uczczenie rocznicy zrywu z 1944 roku.

- Godnie to znaczy manifestując wspólnotę, szacunek do pamięci, szacunek do samych powstańców i ich uczuć - sprecyzował Jan Ołdakowski.

Dyrektor namawiał do wsłuchania się w to, co powstańcy mają do przekazania. - Mówią o tym, że trzeba mieć szacunek do drugiego człowieka, że trzeba być odważnym i heroicznym, że należy być tolerancyjnym i pomagać słabszym, że należy być przyjacielskim i interesować się tym, co czują i potrzebują inni. Im bardzo zależy na wspólnocie ludzi szanujących się nawzajem - podkreślił Ołdakowski.

Polska Walcząca jako zobowiązanie

Dyrektor był także pytany o nadużywanie symbolu Polski Walczącej. - To ważny symbol dla Polaków. My, jako Muzeum Powstania Warszawskiego, wiemy, że jest używany przez wielu ludzi, ale musi być używany świadomie, ze zrozumieniem konsekwencji. Używanie tego znaku jest publicznym zobowiązaniem do tego, że będziemy tacy jak powstańcy, że ktoś, kto zobaczy ten znak na czyjejś koszulce, będzie wiedział, że ta osoba zachowa się w sposób mądry i wyjątkowy - przekonywał.

I przypomniał list-posłanie powstańców do młodych. - Opisali cnoty, którymi młodzi ludzie powinni się posługiwać, które powinni w sobie wypracować, by żyć w świecie, z którego będą dumni - sprecyzował gość "Wstajesz i wiesz". - Powstańcy nie lubią sytuacji zamieszania, nie lubią kiedy Polska wolność jest związana ze sporem, bo wiedzą, że żyjemy w wolnym kraju, za który oni przelewali krew a ich przyjaciele tracili życie - dowodził.

Relacje powstańcy - młodzi

Ołdakowski był także pytany, z czego czuje największą satysfakcję, jako dyrektor muzeum od początku jego istnienia.

- Jestem dumny z tego, że godzinę "W" jest momentem tak licznie świętowanym. W Warszawie widać niesamowite wydarzenie, coś co jest wyjątkowe na skalę europejską. Jestem dumny także z tego, że udało się zbudować sztafetę pokoleń, że wokół powstańców zawsze widać grupę młodych ludzi, która słucha tego, jak wyglądała historia, ale też tego, jak należy żyć. Dla mnie w działalności muzeum ważne jest to, co wydarza się w mieście oraz w relacjach między powstańcami a tymi, którzy wyglądają jak powstańcy 75 lat temu, czyli młodzieżą - odpowiedział Jan Ołdakowski.

Zdjęcie na stronie głównej: Wojciech Olkuśnik / PAP

