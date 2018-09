Informacje

Karetka na zielonym świetle

Do wypadku. Ale dopiero w ostatnich dniach światło dzienne ujrzało nagranie z tego zderzenia. Wypadek zarejestrowała kamera zainstalowana w jednym z aut.

Na filmie widać, że samochód marki Kia jedzie ulicą Kondratowicza od strony Chodeckiej. Wjeżdża na skrzyżowanie i skręca w lewo. Nagle na skrzyżowanie ulicą Kondratowicza od strony Rembielińskiej wjeżdża karetka. Sygnalizator świetlny pokazuje dla kierowcy tego pojazd zielone światło. Do tego słychać, że karetka ma włączony sygnał dźwiękowy.

Chwilę później dochodzi do wypadku – rozpędzona karetka mocno uderza w bok kii i oba samochody wpadają na trawnik rozdzielający jezdnie. Chwilę później widać, jak do pojazdów biegnie kilka osób, które znajdowały się niedaleko, by udzielić pomocy poszkodowanym.

Sprawę bada prokuratura. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko komuś. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów.

Dziewięć osób poszkodowanych

Jak informowała policja, w wypadku, do którego doszło 19 sierpnia, poszkodowanych zostało łącznie dziewięć osób, z czego dwie odniosły poważne obrażenia. Ambulans jechał z pacjentem. Pomocy rannym udzielało sześć zespołów karetek pogotowia i pięć zastępów straży pożarnej.

Komenda rejonowa zaznaczyła, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

ran/b