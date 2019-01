Informacje

W nocy ze środy na czwartek nastąpiło uszkodzenie sieci ciepłowniczej przy ulicy Kruczkowskiego. Zakłócenia w dostawie ciepła objęły dziewięć budynków.

Służby odnotowały awarię o 1.25 w nocy ze środy na czwartek.

- To bardzo duży wyciek, na ulicach znajduje się mnóstwo błota które dostało się nawet do garażu apartamentowca. Mieszkańcy raportują o zalaniu budynku gorącą wodą, co wywołało duże szkody - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- Awaria spowodowała powstanie głębokiej wyrwy w ziemi o kilku metrach średnicy - dodaje.

Awaria wodociągowa przy Kruczkowskiego fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Na miejsce przyjechały służby, w tym policja i straż pożarna. Ich głównym zadaniem jest wypompowywanie wody z zalanych budynków i ulicy.

- Przyczyną awarii było rozszczelnienie rurociągów w przejściu pod ulicą. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się całkowicie zamknąć ruch - mówi rzeczniczka firmy Veolia Aleksandra Żurada.

W związku z uszkodzeniem mogą nastąpić zakłócenia lub brak dostaw ciepła do budynków przy ulicach: al. 3 Maja, Czerniakowskiej, Ludnej, Okrąg, Solec i Wilanowskiej.

Z powodu zablokowanego przejazdu ulicą Kruczkowskiego, autobusy linii 162 zostały skierowane na trasę objazdową.

W kierunku Targówka jadą ulicami: Rozbrat, Ludną, Solec, Dobrą, Tamka.

W kierunku Elektrociepłowni Siekierki, jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego autobusy też jadą objazdem, ale nie omijają żadnego przystanku na trasie.

Zakłócenia początkowo mogły objąć aż 70 budynków, jednak - jak podano w oficjalnym komunikacie Veolii - ostatecznie dziewięć obiektów zmaga się z problemami z dostawą energii cieplnej.

Jak poinformowała Żurada, utrudnienia mogą potrwać do 1.30 w nocy z czwartku na piątek.

ap/pm