Powalczą o "Pompkę Królaka". Utrudnienia w Śródmieściu

Informacje

Stanisław Królak fot. Niemieckie Archiwum Federalne

To będzie X Memoriał Stanisława Królaka. Kolarze pojadą po pętli ze startem i metą przy Krakowskim Przedmieściu w pobliżu pl. Zamkowego. Pętla będzie liczyła 3000 metrów i przebiegnie ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Moliera – pl. Piłsudskiego – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Furmańska – Bednarska – skwer Hoovera – Krakowskie Przedmieście.

Impreza zaczyna się o godzinie 10 od wyścigu dzieci, główne zawody zaplanowano na godzinę 17.15.

Na trasie wyścigu ulice będą zamknięte do godziny 20, będzie też obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Przez cały dzień wyłączone z ruchu będą również ulice Bednarska od Sowiej do Krakowskiego Przedmieścia i Furmańska od Bednarskiej do Karowej.

Autobusy na objazdach

W czasie wyścigu kolarzy autobusy linii 100 pojadą ulicami: Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda do przystanku pl. Grzybowski, gdzie zawrócą i będą kontynuowały trasę ulicami: Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Świętojerska – Bonifraterska. Autobusy linii 111 i 222 (tylko w kierunku pętli Esperanto i Bielańska) pojadą Królewską i Marszałkowską. Autobusy linii 128 z ul. Królewskiej pojadą przez pl. Grzybowski i dalej Twardą i Emilii Plater, żeby zawrócić na wysokości ul. Śliskiej.

Z kolei 175 pojedzie Marszałkowską i dalej przez pl. Bankowy i al. Solidarności do przystanku Bielańska. Na swoją trasę wróci, jadąc ul. Wierzbową.

Autobusy linii 116, 178, 180, 400, 503 i 518 w kierunku pętli Chomiczówka, Konwiktorska, Powązki-Cm. Wojskowy i Nowodwory będą kursowały ulicami: Królewska – Marszałkowska – Andersa. W przeciwnych kierunkach z Miodowej zjadą Kapucyńską na al. Solidarności i dalej pojadą przez pl. Bankowy.

Zwycięzca Wyścigu Pokoju

Najważniejsze trofeum, o które będą walczyć rowerzyści to tzw. "Pompka Królaka". Otrzyma ją ten, kto dostanie najwięcej punktów zbieranych podczas trasy

Stanisław Królak to kolarz szosowy i trener kolarski. Był pierwszym polskim zwycięzcą Wyścigu Pokoju w 1956 roku.

Tak wyglądał memoriał w poprzednich edycjach:



IV Memoriał Stanisława KrólakaLech Marcinczak /tvnwarszawa.pl



PAP/ran