BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?



Oświetlenie przejść dla pieszych, wprowadzenie stref uspokojonego ruchu.



2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?



Prezydent jest urzędnikiem i wydaje pozwolenia na zgromadzenia, jeśli te są zgodne z prawem. Jeśli będą brał udział w niektórych zgromadzenia, to będę to robił prywatnie, a nie jako Prezydent Warszawy i będę to robił tylko w sytuacjach wyjątkowych (jeśli uznam, że jest taka społeczna potrzeba).



3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?





KOMUNIKACJA:

Straż miejska jest potrzebna, bo policja nie ma szeregu uprawnień np. z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście. Parlament powinien rozważyć albo rozszerzenie uprawnień policji. Wtedy policję zasilono by ludźmi ze straży miejskiej i powstałaby policja municypalna oraz policja kryminalna.Albo należy rozszerzyć kompetencje straży miejskiej o możliwości ścigania niektórych przestępstw i wykroczeń itp.

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.



Buspasy tak, szczególnie na trasach dojazdowych do miasta i do stacji metra, by umożliwić wygodną publiczną komunikację podmiejską i miejską. Wtedy ludzie przesiądą się z samochodów do autobusów i pociągów. Potrzebne zatem są parkingi metropolitalne na ok. 200 tys. miejsc parkingowych wzdłuż tras dojazdowych, by ludzie mieli gdzie zostawić samochody i się przesiąść.



7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?



Pierwsza godzina nie powinna dużo kosztować, bo tu nie chodzi o dochody (zarobek), tylko politykę komunikacyjną. Cena powinna być wyższa na kolejne godziny. Powinno to być 100 procent więcej niż dzisiaj na kolejne godziny. To powinny być miejsca postojowe, by podjechać, załatwić sprawę i odjechać, a nie parkingi całodzienne. O stawkach decyduje Rada m. st. Warszawy.



8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.



Strefy powinny zostać rozszerzone w obszarach intensywnej zabudowy, do których na dojeździe tworzą się duże korki i gdzie samochody blokują ulice. Aby to sprawdzić trzeba zrobić badania ruchu i na tej podstawie zastanowić się nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Jest to kompetencja Rady m. st. Warszawy, ale Prezydent może i powinien wnioskować o takie uchwały.



9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?





Nie ma możliwości prawnych, aby pobierać opłaty za wjazd do miasta. Ponadto jest to bardzo skomplikowany problem zarówno technicznie, jak i prawnie. Trzeba by stworzyć system poboru opłat oraz system "zawrotek", by można się było wycofać z wjazdu do strefy płatnej, a także stworzyć system kontroli przestrzegania tej strefy.

Jeśli będę miał taką możliwość, to wprowadzę zakaz wjazdu do miasta, szczególnie centrum, pojazdów o normie spalania euro 0 i euro 1, czyli starych kopciuchów. Dziś prawo pozwala jedynie na stworzenie stref zeroemisyjnych – tylko dla pojazdów elektrycznych, ale to jest absurd. Powinny dotyczyć niskoemisyjnych, czyli również na gaz, hybrydowych itp.



10. Lotnisko Chopina – zlikwidować czy rozwijać?



Miasto nie jest właścicielem Lotniska Chopina, więc o nim nie decyduje. Rozwój lotniska to większe korki w mieście i zwiększenie stref hałasowych, czyli większe wypłaty odszkodowań dla mieszkańców. Obecne lotnisko jest na krawędzi możliwości obsługi pasażerów i w zasadzie nie ma cargo (jest malutkie).



11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?



Pytanie ile i jaki bilet ma kosztować jest źle zadane. Należy rozstrzygnąć w jakiej skali powinna być dotowana komunikacja miejska. Dziś jest to 70 procent.

Generalnie jestem za systemem, że im dalej jedziesz (więcej przystanków), to więcej płacisz (nie mylić z długością jazdy spowodowaną przez korki) oraz jeśli kupujesz hurtem to płacisz mniej (miesięczny).

Dzisiaj wysokość opłat nie jest zbyt wygórowana biorąc pod uwagę skalę rozwoju komunikacji w Warszawie. Pytanie z czego sfinansować wymianę autobusów na elektryczne, jak proponują niektórzy, bo to koszt ok. 20 mld zł.



12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?



Nielegalne parkowanie to przekroczenie prawa, a prawo należy egzekwować. Ale żeby wymagać od ludzi prawidłowego parkowania trzeba im stworzyć alternatywę, czyli usprawnić system komunikacji miejskiej, w tym zrealizować parkingi metropolitalne.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.





Jestem zwolennikiem auto–trolejbusów, bo są inwestycyjnie 20 razy tańsze, cichsze i mniej kolizyjne komunikacyjnie od tramwajów. Świat odchodzi od tramwajów od momentu, gdy pojawiły się auto–trolejbusy – mogą jeździć 20-40 km bez sieci zasilania.3 linia metra jest Warszawie potrzebna bez dwóch zdań. Jest wpisana w Studium miasta. Można by ją połączyć z 2 linią metra tj. przedłużyć z Gocławia na Pragę do Stadionu Narodowego i doprowadzić do Ursusa pętulując ze stacją Mory oraz przedłużyć linię z Targówka do Białołęki – chociaż do Trasy AK.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?



Mosty nie są priorytetem, choć są na nich korki. Trzeba zmniejszyć ruch samochodów w mieście (parkingi metropolitalne), wtedy nie będzie korków, w tym na mostach. Most to koszt 1-1,5 mld zł. Tyle potrzeba na parkingi metropolitalne, więc je wybieram jako priorytetowe.



16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Parkingi metropolitalne, przebicia międzydzielnicowe, w tym tunel w osi ul. Wawelskiej pod ul. Grójecką, Trasa Śródmiejska na Pradze, estakada w ul. Gintrowskiego (dawna Rzymowskiego) nad al. Wilanowską.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?



Jest wiele planów, które się zdezaktualizowały bądź nie trzymają standardów urbanistycznych, szczególnie te uchwalone w latach 1994-2000. Jest ich kilkadziesiąt. Dziś miasto prowadzi ok. 230 postępowań planistycznych, a rocznie uchwala 12-15 planów. Czyli ma roboty na 15 lat.

Generalnie należy przenieść planowanie do dzielnic, żeby dzielnice mogły uchwalać plany. Wtedy opóźnienia będzie można zrealizować 18 razy szybciej, bo tyle jest dzielnic. Póki co prawo na to nie pozwala, bo dzielnice nie mają osobowości prawnej. Żeby uchwalać plany trzeba być gminą, a nie dzielnicą. I tak być powinno by radni z Białołęki nie uchwalali planów w Wilanowie i odwrotnie. Napisałem ustawę o zmianie ustroju m. st. Warszawy i złożyłem projekt do Sejmu.



18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?



Teren wokół Pałacu Kultury i Nauki ma obecnie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i działając zgodnie z prawem należy trzymać się jego wytycznych. Plan nie przewiduje ani zieleni, ani wieżowców, ani niskiej zabudowy. Plac według planu ma być placem, a pod nim parkingi dla tych, którzy tu przyjadą.

Robienie kolejnych konkursów w tej sprawie, co robi dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego nie ma na dzisiaj sensu. To zmarnowane pieniądze. Żeby zagospodarować ten teren trzeba wybudować drogi i infrastrukturę, a to musi zrobić miasto, ewentualnie z inwestorami prywatnymi na poszczególnych terenach.



19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?



Należy podnieść stawki za reklamy w drogach i jednocześnie ograniczyć wydawanie pozwoleń na relację reklam w drogach. Dodatkowo trzeba finansowo wesprzeć Nadzór Budowlany i doprowadzić do zmiany przepisów o likwidacji samowoli budowlanych.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Należy remontować pustostany. Mamy ich w Warszawie 5 tysięcy i tyle samo jest wniosków o mieszkania Sławomir Antonik

EKOLOGIA:

Wykup mieszkań komunalnych jest dziś możliwy za 100 procent wartości. O bonifikatach zadecyduje Rada m. st. Warszawy, a nie ja. Będę sugerował referendum w tej sprawie, bo to majątek wart 30-40 mld zł. Niech zdecydują mieszkańcy.Należy remontować pustostany. Mamy ich w Warszawie 5 tysięcy i tyle samo jest wniosków o mieszkania. Wprowadzę mieszkania zamienne na czas remontu, by budynki remontować całościowo, a nie lokalami. Tak jest bardziej ekonomicznie.Zamiast budować mieszkania komunalne, co jest bardzo kosztowne, będziemy dopłacać do czynszów w lokalach prywatnych, by szybciej rozwiązać problem. Dziś miasto buduje ok. 300 mieszkań rocznie za ok. 100 mln złotych. Nie da się budować tanio. Dziś koszt to ok. 5 tys. zł za 1 metr kwadratowy + cena gruntu, co przy czynszu komunalnym średnio 5 zł/m2 powoduje brak zwrotu z inwestycji. Te 5 zł/m2 czynszu wystarcza na ogólną obsługę i składkę remontową. Na rynku ceny wynajmu to ok. 30 zł/m2.Należy kontynuować, ale system wymaga poprawy. Należy np. wprowadzić tzw. głosowanie "przeciw", a nie tylko "za". A pulę środków określić w budżecie miasta a nie w dzielnicach. Po wybraniu przez mieszkańców projektów przekazać ich realizację do właściwych jednostek wraz ze środkami finansowymi.

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.



Parkingi metropolitalne.

Komunikacja metropolitalna, w tym auto–trolejbusy.

Dopłaty do różnicy w kosztach ogrzewania po likwidacji tzw. kopciucha.

Dopłaty do oprocentowania kredytów antysmogowych i termomodernizacyjnych.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?



Na te inwestycje wydano już pieniądze (projekt), co oznacza wymóg kontynuacji. Rezygnacja z tych inwestycji grozi prokuratorem za niegospodarność. Projektów nie znam, bo nie jestem prezydentem, więc nie mogę się jeszcze wypowiedzieć. Jestem inżynierem, więc jak się z nimi zapoznam to ocenię. Wiem, że nie wywłaszczono jeszcze gruntów pod Muzeum i że jeszcze to potrwa. Wiem też, że koncepcja architektoniczna Sinfonii Varsovii koliduje z obowiązującym tam miejscowym planem z uwagi na obsługę komunikacyjną i jest droga.



26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?



Tak – na Placu Defilad.

SPORT:

Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?



Mogą być w centrum, ale nie co tydzień, czy miesiąc tylko 1-2 razy w roku i najlepiej w wakacje, kiedy jest mniejszy ruch.