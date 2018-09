Potrzebna, Wiertnicza, Targowa. Dużo weekendowych utrudnień

Informacje

Od piątku, od godziny 22 do poniedziałku, do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek Potrzebnej od Cienistej do bocznicy torów kolejowych. W tym czasie wymieniana będzie nawierzchnia drogi.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami ks. Chrościckiego, aleją 4 Czerwca 1989 roku, Połczyńską, Cienistą i Zdobniczą. Połączenie z ulicą Potrzebną stracą ulice: Plastyczna, Ciszewska, Nastrojowa, Wałowicka, Nike.

"W weekend na Cienistej i Zdobniczej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela" – podaje urząd miasta.

Autobusy linii 127, 194, 228, 716 i N85 pojadą objazdem wytyczonym ulicami Zdobniczą – Obrońców Pokoju – Łuki Wielkie (powrót: Cienista – Zdobnicza). Linia 129 będzie kursowała ul. Globusową, a kursowanie 206 zostanie zawieszone.

Utrudnienia na Wiertniczej

Drogowcy na Wiertniczej pojawią się w piątek o godzinie 22 i zostaną tam do poniedziałku – do godziny 4. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia Wiertniczej, na odcinku od Ostrej do Cendrowskiego.

Połączenie stracą ulice: Petyhorska, Kosiarzy i Obornicka. Jak podaje ratusz, dla kierowców jadących od strony Konstancina-Jeziorny na skrzyżowaniu z aleją Wilanowską będzie możliwość skrętu z Przyczółkowej.

Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Nałęczowska – Jana III Sobieskiego do al. Wilanowskiej.

W czasie remontu objazdem pojadą linie: 116, 163, 180, 264, 317, 519 i 742:

116, w kierunku WILANÓW: CHOMICZÓWKA – … – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – WILANÓW,

163, w kierunku WILANÓW: SADYBA – … – Z. Vogla – A. Branickiego – al. Rzeczypospolitej – al. Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW (powrót: Przyczółkowa – Z. Vogla –… – SADYBA),

180, w kierunku CHOMICZÓWKA: WILANÓW – al. Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Powsińska – … – CHOMICZÓWKA,

264, w kierunku krańca WILANÓW: KĘPA OKRZEWSKA–CMENTARZ – … – Przyczółkowa – A. Branickiego – al. Rzeczypospolitej – al. Wilanowska – Przyczółkowa – WILANÓW,

317, w kierunku WILANÓW: P+R AL. KRAKOWSKA – … – al. Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – WILANÓW,

519, tylko w kierunku WILANÓW – kursy skrócone: DW. CENTRALNY – … – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – WILANÓW,

742, w kierunku krańca WILANÓW: RYNEK /GÓRA KALWARIA/ – … – Przyczółkowa – al. Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Wiertnicza – WILANÓW.

Autobusy linii 116, 180, 317, 519 i 742 będą zatrzymywały się na tymczasowym przystanku Nałęczowska 53, który będzie zlokalizowany przy Nałęczowskiej, za skrzyżowaniem z Jana III Sobieskiego, w kierunku Powsińskiej.

Roztańczony PGE Narodowy

Ponadto, w sobotę na stadionie PGE Narodowym odbędzie się impreza „Roztańczony Narodowy”.

Od godziny 17.00 do 20.00 wyłączony z ruchu będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem Saskiej i Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Po zakończeniu koncertu policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona.

Marsze

Również w sobotę zaplanowane są dwa duże zgromadzenia publiczne.

W godz. 9.00-12.00 uczestnicy przejdą sprzed hali Torwar ulicami: Łazienkowską, Rozbrat, Książęcą na pl. Trzech Krzyży.

Z kolei godz. 11.00-15.00 zaplanowany jest przemarsz z pl. Trzech Krzyży alejami Ujazdowskimi pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Tramwajarze remontują na Pradze i Bemowie

Jak informuje urząd, w sobotę i niedzielę, tramwajarze wyremontują tory na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ratuszowej. Zwężona będzie Ratuszowa na odcinku od Targowej do Borowskiego. Na tym fragmencie będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę Jagiellońskiej. Możliwy będzie tylko ruch od strony Szwedzkiej prosto lub skręt w Targową.

Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami Jagiellońską – placem Hallera – ulicą Sawinkowa (dawną Dąbrowszczaków).

Będzie można także pojechać Targową (od 11 Listopada) do Ratuszowej i skręcić w prawo lub lewo. Tramwaje linii 6 i 28 pojadą 11 Listopada i dalej Starzyńskiego. Linia 20 pojedzie natomiast ulicami 11 Listopada, Stalową i Środkową do pętli Czynszowa.

"W weekend Tramwaje Warszawskie wyremontują także torowisko na pętli Os. Górczewska. Tutaj swoje trasy zmienią tramwaje linii 10 i 26. Wagony tej pierwszej będą kończyły trasę na przystanku Bemowo-Ratusz, natomiast linia 26 dojedzie Powstańców Śląskich do pętli Nowe Bemowo" – czytamy w komunikacie ratusza.

Od piątku mieszkańców Ursynowa czekają zmiany w organizacji ruchu. Przez najbliższy rok zamknięta będzie ulica Braci Wagów. Jej wyłączenie jest spowodowane kolejnym etapem budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.

