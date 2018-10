Informacje





BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?



Poprzez audyt przejść na pieszych, doświetlanie przejść, budowę azylów dla pieszych czy sygnalizacji tam, gdzie jest to potrzebne. Wprowadzenie (we współpracy z ITD) odcinkowego pomiaru prędkości w miejscach szczególnie niebezpiecznych.



2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?





KOMUNIKACJA:

Tak, prezydent jest organem rejestrującym, ale nie uczestniczy w nich jako organ, ale w charakterze osoby publicznej bądź prywatnej. Osobiście będę uczestniczył we wszystkich zgromadzeniach, które promują tolerancję, równość i wolność. Nie wezmę udziału i dopuszczę do odbycia imprez, które propagują faszyzm, ksenofobię czy rasizm.Potrzebna jest reforma straży miejskiej, żeby strażnicy nie karali babć sprzedających pietruszkę tylko dbali o bezpieczeństwo mieszkańców.Zbudowałem kładkę pod mostem Łazienkowskim, zbuduję też pod mostem Poniatowskiego.Takie miejsca mogą powstać jedynie po konsultacjach społecznych. To mieszkańcy powinni zdecydować, gdzie powstaną.

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.





INWESTYCJE:

Powinny, po badaniach ruchu i konsultacjach społecznych, np. bus ul. Puławskiej, poprzez nieznaczne poszerzenie ulicy.Opłata powinna być zróżnicowana w zależności od miejsca - w ścisłym centrum droższa, na obrzeżach strefy płatnego parkowania tańszaPewnie tak, ale po konsultacjach z mieszkańcami.Na razie nie widzę takiej potrzeby. Najpierw trzeba zbudować system 4 obwodnic - ekspresowa, autostradowa, śródmiejska i miejska i skończyć budowę trzeciej linii metra.Zdecydowanie rozwijać. Likwidacja lotniska byłaby katastrofą dla Warszawy.Jednorazowy tyle co obecnie, miesięczny i kwartalny - tańsze o 10 procent, należy też wprowadzić bilet roczny w cenie trzech kwartalnych.Budowa parkingów podziemnych, większe zachęty do korzystania z komunikacji miejskiej.

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

Wola-Wilanów, Kasprzaka, Gocławek, Gocław, Zielona Białołęka.

Zakończyć drugą i rozpocząć trzecią - ze Stadionu Narodowego na Gocław.



15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Most Krasińskiego łączący Targówek z Żoliborzem, most na Zaporze łączący Wilanów z Wawrem, kładki pieszo-rowerowe z ul. Karowej na ul. Okrzei i pod mostem Poniatowskiego.



16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.



W rok się nie da zrealizować żadnej nowej dużej inwestycji. Priorytetem są Wszystkie obwodnice, które wyprowadzą część ruchu z centrum - ekspresowa, autostradowa, miejska i śródmiejska. Dokończyć trzeba takie ulice jak Czerniakowska-bis, Żołnierska-Marsa.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

Ale 60 proc. pozwoleń na budowę jest uchwalanych na podstawie planów. Rozwinięcie miejskiej pracowni architektonicznej, żeby mogła przygotowywać więcej planów, większe wymagania od twórców planów w zakresie tempa ich przygotowywania.



18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?





SPRAWY SPOŁECZNE:

Plan zagospodarowania dopuszcza tam wieżowce i przy drobnych korektach, one powinny tam powstać. Park może się znaleźć po południowej stronie, wzdłuż Al. Jerozolimskich przy dworcu Warszawa Śródmieście, zamiast galerii handlowej.Uchwałą krajobrazową, której radni PO do dziś nie przyjęli i planami zagospodarowania przestrzennego.

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.



Tak, będzie to dotyczyć starszego zasobu lokalowego, do którego miasto obecnie dopłaca.



21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?



Poprzez budowę mieszkań komunalnych, a także mieszkań na wynajem.



22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?



Tak, w partnerstwie publiczno-prywatnym.



23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Ta formuła zaczyna się wypalać, coraz częściej mieszkańcy narzekają, że nie ma na co głosować. Trzeba zdiagnozować problemy i je rozwiązać. Popularność budżetu z roku na rok spada, wiec zasadom trzeba się przyjrzeć na nowo.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.



Dopłaty do wymiany najgorszej jakości pieców, tzw. kopciuchów, zachęty do korzystania z aut elektrycznych, rozbudowa sieci centralnego ogrzewania.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?



Tak.



26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego Sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?



Błonia stadionu Narodowego lub na stadionie Legii, zaś po wybudowaniu stadionów Skry i Polonii - być może również tam.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Na obrzeża. Powinny być prowadzone w sposób taki, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców.