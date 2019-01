Informacje



Incydent na Krakowskim Przedmieściu. Kierowca volkswagena jechał pod prąd ulicą Focha, potrącił policjanta i zaczął uciekać. Przejazd skończył się na podjeździe przed Pałacem Prezydenckim. - Nie ma przesłanek wskazujących na celowość jego działania – zastrzegł na antenie TVN24 Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Do zdarzenia doszło po godzinie 13.30. Dziedziniec pałacu składa się z dwóch części. Ta bliżej Krakowskiego Przedmieścia jest oddzielona od ulicy rzeźbami lwów na masywnych cokołach i łańcuchami rozciągniętymi między nimi. Druga część oddzielona jest wysokim ogrodzeniem i bramami.

To właśnie przed bramą stoi srebrny volkswagen golf, którym ktoś wjechał na zewnętrzny dziedziniec. Wokół niego jest też kilka innych aut, w tym oznakowane radiowozy policji.

- Widzę uszkodzony cokół jednego z lwów, auto musiało wyrwać z niego łańcuch. Wokół jest dużo szkła - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Widzę też obezwładnionego mężczyznę, który leży na ziemi - dodaje.

"Nie ma z nim logicznego kontaktu"

Jak doszło do zdarzenia? - Na ulicy Focha kierowca volkswagena jechał pod prąd. Zobaczył to jeden z policjantów, próbował go zatrzymać. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, potrącił policjanta i zaczął uciekać. Został zatrzymany przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. To wydarzyło się przed godziną 14, czynności nadal trwają - informuje Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Incydent potwierdza też Mariusz Mrozek z sekcji prasowej KSP. Jak mówi, kierowca wjechał na Krakowskie Przedmieście, z którego skręcił na podjazd Pałacu Prezydenckiego.

- Nie ma z nim logicznego kontaktu. Będziemy ustalać, czy był pod wpływem środków odurzających. Prawdopodobnie wjechał tam, bo uciekał i dał radę skręcić z Krakowskiego Przedmieścia na podjazd przez pałacem - zastrzega. Dodaje, że kierowca mógł też stracić panowanie nad kierownicą właśnie na wysokości pałacu. - Nie ma przesłanek wskazujących na celowość jego działania - powiedział na antenie TVN24 Mrozek.

Podkreślił też, że zatrzymany jest pilnowany przez policjantów. Ma przejść badania na obecność narkotyków i alkoholu. Będą przeprowadzone w szpitalu. - Mężczyzna będzie dozorowany przez policjantów. Sprawdzimy, czy dokument, który miał przy sobie, odpowiada jego osobie – stwierdził Mrozek.

Ranny policjant jest pod opieką lekarzy. Jak zaznaczył Mrozek, funkcjonariusz jest mocno potłuczony i prawdopodobnie ma uraz biodra. - Ale nic nie zagraża jego życiu - zastrzega Mrozek.

Podkreśla, że volkswagen ma duże uszkodzenia. Zostanie zabezpieczony do dodatkowych badań.

"Za wcześnie, by mówić o motywach"

Z kolei rzecznik Służby Ochrony Państwa ppłk Bogdan Piórkowski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że do incydentu doszło w godzinach popołudniowych.

- Kierowca samochodu osobowego próbował sforsować zaporę i wtargnąć na teren Pałacu Prezydenckiego. Został ujęty przez funkcjonariuszy i obezwładniony. Jak dodał, mężczyzna został zatrzymany i przekazany policji. Zaznaczył, że jest za wcześnie by mówić o personaliach i motywach działania kierowcy.

Natomiast prezydencki minister Błażej Spychalski potwierdził informację o próbie sforsowania bramy Pałacu Prezydenckiego przez niezidentyfikowany samochód osobowy. - Odpowiednie służby pracują, wyjaśniają ten incydent - powiedział PAP Spychalski.

Marcin Kędryna z kancelarii prezydenta opublikował na Twitterze zdjęcie podniesionej bariery przed bramą pałacu:

1/4 Incydent przed Pałacem Prezydenckim fot. PAP/Radek Pietruszka 2/4 Incydent przed Pałacem Prezydenckim fot. PAP/Radek Pietruszka 3/4 Incydent przed Pałacem Prezydenckim fot. PAP/Radek Pietruszka 4/4 Zatrzymanie przed Pałacem Prezydenckim fot. Radek Pietruszka / PAP







1/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/7 Akcja służb przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/7 Służby przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl 6/7 Służby przed pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 7/7 Incydent przed Pałacem Prezydenckim fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl















