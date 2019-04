Informacje

Nastolatek na elektrycznej hulajnodze zderzył się z pieszą. Kobieta odniosła obrażenia, trafiła do szpitala, a później... została ukarana mandatem. Według policji, była sprawcą.

Do zdarzenia doszło na Krakowskim Przedmieściu w środę około 15.30.

- Nastolatek na elektrycznej hulajnodze zderzył się z pieszą - informował po 16 Jarosław Florczak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Kobieta z obrażeniami została zabrana do szpitala - dodał i zaznaczył, że policjanci wyjaśniają okoliczności.

Po godzinie 20 dowiedzieliśmy się, że działania policjantów zostały zakończone. - Po przeprowadzeniu czynności stwierdzili, że sprawcą zderzenia była piesza - powiedział Florczak.

I dodał, że to ona została ukarana mandatem.

Z kolei w czwartek przed południem przekazał więcej szczegółów. Jak stwierdził, piesza "nagle zmieniła pozycję". - Wtedy doszło do zderzenia. Policjanci na miejscu podjęli decyzję, że to wina około 49-letniej kobiety i ukarali ją mandatem w wysokości 50 złotych - powiedział.

Według jego informacji, przyjęła ona mandat. Nie udało nam się jednak ustalić, w którym momencie przedstawiono go kobiecie (jak dodał Florczak, obywatelce Czech), która po wszystkim była poturbowana na tyle poważnie, że została odwieziona do szpitala. - Policjanci wystawili go w momencie dla nich odpowiednim - stwierdził jedynie Florczak.

Z kolei zapytany o konkretny przepis, który miała złamać piesza, Florczak wskazał na artykuł 86, paragraf 1: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny".

Potencjalne zagrożenie

Jak to możliwe, że choć pojazd potrącił ją na chodniku, to ona została uznana za winną? Polskie prawo nie nadąża za rosnącą popularnością nowych środków transportu, w tym elektrycznych hulajnóg i traktuje ich użytkowników tak samo, jak pieszych. Nie tylko zezwala na jazdę po chodniku, ale wręcz zabrania korzystania z jezdni.

Zdarzenie z Krakowskiego Przedmieścia nie różni się więc w świetle przepisów od sytuacji, gdy wpadną na siebie dwaj przechodnie. I nie zmienia tego ani to, że jedna z tych osób porusza się z dużą prędkością, ani to, że druga trafiła do szpitala.

O tym, że jazda na elektrycznych hulajnogach może stwarzać zagrożenie, pisaliśmy na tvnwarszawa.pl już w ubiegłym roku. "Poruszający się po chodniku na hulajnodze z prędkością do 25 km/h stanowią potencjalne zagrożenie zwłaszcza dla bezpieczeństwa pieszych. Z tegoż względu promowanie przemieszczania się za pomocą hulajnóg (szczególnie elektrycznych) powinno być poprzedzone uregulowaniem zasad korzystania z tych urządzeń" - pisała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych, który zgłosił postulat uruchomienia miejskiego systemu wypożyczalni elektrycznych hulajnóg.

Wiceprezydent zapewniała wówczas, że Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury o przyspieszenie prac nad regulacjami prawnymi w zakresie urządzeń transportu osobistego, w tym hulajnóg.

