Informacje

"Rewitalizacja ul. Chłodnej to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji na Woli. Dokończenie odnowienia Chłodnej w stronę Towarowej dałoby Woli długą, reprezentacyjną ulicę-deptak, doskonałe miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców" - przypomniał w interpelacji do władz dzielnicy Adam Matusik, radny Woli (Koalicja Obywatelska).

Projekt do aktualizacji

Chciał się dowiedzieć, jak teraz wyglądają szansę na dokończenie robót. Jak już pisaliśmy, ten odcinek nie doczekał się prac jak ten pomiędzy aleją Jana Pawła II a Żelazną.

Czy coś się zmieniło? Dzielnica ma nadal projekt, który zakłada przełożenie kamiennego bruku, wydzielenie miejsc parkingowych, ułożenie nowych chodników i przełożenie torów. W odpowiedzi na interpelację radnego burmistrz Krzysztof Strzałkowski odpowiada jednak, że projekt wymaga aktualizacji.

Przypomina, że nadal w budżecie miasta nie zabezpieczono pieniędzy na ten cel. I podkreśla, że prace nie zostały jeszcze zrealizowane ze względu na plany inwestycyjne do terenów przyległych do Chłodnej.

Potencjalne zniszczenia

"Wykonanie przebudowy ulicy przed zagospodarowaniem terenów przyległych byłoby niecelowe ze względu na potencjalne zniszczenie nowo wybudowanej ulicy poprzez ruch ciężkich pojazdów obsługujących budowy oraz konieczności realizacji prac ziemnych związanych z wykonaniem przyłączy i wjazdów do nowych obiektów" - argumentuje burmistrz.

Sama aktualizacja projektu jest szacowana na rok, kolejny zajęłyby prace.

Jakichkolwiek terminów pozwalających chociażby w przybliżenie podać rozpoczęcie remontu urząd jednak nie podaje.

ran/pm