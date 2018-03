Informacje

Dzielnicowi z Pragi Północ zatrzymali 35-latka, który metalowym wkładem wybił szybę w ich siedzibie. Podczas przesłuchania, mężczyzna tłumaczył się silnym zdenerwowaniem. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym w innej sprawie.

Do wybicia szyby doszło w ubiegły wtorek. Jak informuje policja, straty zostały wycenione na tysiąc złotych. Poszukiwania sprawcy rozpoczęły się od sprawdzenia nagrań z monitoringu miejskiego. W ustaleniu jego rysopisu pomogła również relacja przypadkowego świadka zdarzenia.

Jako podejrzany został wytypowany Janusz P. Mężczyzna został zatrzymany. Wcześniej za 35-letnim mieszkańcem Marek wydano list gończy w związku z inną sprawą.

Jak opisują policjanci, w czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do wybicia szyby i tłumaczył to silnym zdenerwowaniem. 35-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Sąd postanowił aresztować go na trzy miesiące.

Za zniszczenie mienia grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

