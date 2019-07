Informacje

Policja, straż pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej - służby od dwóch dób poszukują Dawida Żukowskiego. Funkcjonariusze zapowiadają, że w nocy będą przygotowywali działania pod kątem kolejnego dnia.

Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego po raz ostatni widziany był w środę o godzinie 17. Siedem godzin później, o północy, rozpoczęły się jego poszukiwania.

"Analiza, przygotowywanie czynności"

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji zapowiada, że w nocy z piątku na sobotę pododdziały zwarte nie będą prowadziły poszukiwań. - Ale policja w dalszym ciągu będzie prowadziła działania. Mówimy tutaj między innymi o zadaniowaniu patroli pod kątem poszukiwań 5-letniego Dawida, ponownej analizie dotychczasowych ustaleń i przygotowaniu czynności na kolejny dzień - powiedział w piątek około godziny 20 Sylwester Marczak.

I podkreślił, że w sobotę od rana "działania wznowią pododdziały zwarte". Marczak nie wyklucza, że teren poszukiwań zostanie rozszerzony.

"Aż do skutku"

W piątek służby przeszukiwały tereny w okolicy autostrady A2, Konotopy, a także Grodziska Mazowieckiego i w pobliżu Lotniska Chopina.

- Przeszukujemy teren od węzła Konotopa do Grodziska Mazowieckiego. Mamy informacje od świadków, że na tym odcinku widziano samochód ojca 5-letniego Dawida - powiedział w piątek przed południem oficer policji, który bierze udział poszukiwaniach.

Żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Terytorialnej, strażacy i policjanci utworzyli tyralierę i przeszukiwali 50-metrowy pas przy autostradzie A2. - Jesteśmy w składach pięcioosobowych, mamy swój sektor. Przyjechały cztery samochody ciężarowe, 65 żołnierzy w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym mamy 190. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy tu jutro, pojutrze, aż do skutku - mówił w piątek podpułkownik Janusz Ostrowski z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak informowała Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim służby sprawdzały też dwa inne tereny: okolice górki spotterskiej w pobliżu lotniska na Okęciu oraz teren od miejsca zostawienia samochodu do torów, gdzie zmarł ojciec chłopca. Ale tam siły były mniejsze.

Rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak zaapelował w piątek wieczorem, aby zgłaszały się nie tylko osoby, które widziały auto ojca, ale również samego mężczyznę. Funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek - ma to pomóc w poszukiwaniach chłopca.

Ojciec poszukiwanego 5-letniego Dawida Żukowskiego fot. ksp

Okolice autostrady

W czwartek policjanci pracowali do późnych godzin wieczornych. W piątek rano poszukiwania zostały wznowione. - Chodzi o wznowienie przerwanych przed północą działań pododdziałów zwartych - wyjaśniał w piątek w rozmowie z tvnwarszawa.pl Marczak. - Służby operacyjne pracowały bez żadnej przerwy - podkreślał.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko wczorajszy dzień, to kilkuset funkcjonariuszy prowadziło poszukiwania pięcioletniego Dawida. Tylko wczoraj przeszukaliśmy teren około tysiąca hektarów. Dziś te działania są kontynuowane. Skupiamy się na dwóch miejscach: terenie od pozostawionego pojazdu do miejsca, w którym ojciec chłopca popełnił samobójstwo, a drugi obszar to obszar autostrady, który dziś będzie przez nas sprawdzany - dodał rzecznik policji.

W działaniach dotychczas brali także udział policjanci z niemieckiego Drezna, którzy pracowali razem z psami tropiącymi.

"Sprawa priorytetowa"

Do sprawy odniosła się w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji. - W poszukiwania zaangażowane są duże siły i środki, nie tylko policyjne, ale też straży pożarnej i terytorialsów. Sprawa jest dla nas priorytetowa, ponieważ chodzi o 5-letnie dziecko - powiedziała minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.



Zapewniła, że służby robią wszystko co możliwe. - Wszyscy mamy nadzieję, że poszukiwania zakończą się dobrym rezultatem (...) siły, jakie są użyte do poszukiwania są nadzwyczajne – mówiła.





Rejony poszukiwań fot. Google maps / tvn24.pl

Którędy jechał

Policja ponowiła też apel, "aby osoby, które jeszcze tego nie zrobiły przejrzały kamerki samochodowe, zwłaszcza jeżeli w godzinach między 17 a 21 poruszały się na odcinku od Grodziska do Warszawy Okęcia, bądź też w samym Grodzisku".

Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na nagraniach ze środy na szarą skodę fabię o numerze rejestracyjnym WGM 01K9. Samochód na miejscu pasażera od strony kierowcy na szybie ma zasłonę przeciwsłoneczną z logo Zygzaka McQuinna, czerwonej wyścigówki z bajki "Auta".

Samochód został już odnaleziony, ale istotna jest informacja, którędy jechał. - Dla nas bardzo ważna informacja dotyczy samego pojazdu bez względu na to, czy znajdował się on w ruchu, czy też był pozostawiony na parkingu - wyjaśnił rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Odjechał z ojcem

Dawid zaginął w środę. Z domu rodzinnego w Grodzisku Mazowieckim zabrał go ojciec, około godziny 17 odjechali samochodem. Mężczyzna miał zawieźć dziecko do jego matki, która tymczasowo mieszka w Warszawie, ponieważ małżeństwo było w separacji.

Chwilę przed godziną 21 ojciec Dawida odebrał sobie życie. Jego samochód znaleziono w dzielnicy Łąki. Kilka godzin później matka zgłosiła zaginięcie chłopca.

O północy ruszyły poszukiwania.

Poszukiwania

W poszukiwania chłopca od samego początku zaangażowano olbrzymie siły. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji zaznaczał, że bierze w nich udział kilkuset policjantów, zarówno z komendy miejscowej, jak i z oddziału prewencji w Warszawie.

Jak dodał, w poszukiwania włączyli się również policjanci z Wydziału Poszukiwań Celowych Komendy Głównej Policji, którzy korzystają ze specjalistycznego sprzętu, między innymi dronów.

W akcji bierze udział również śmigłowiec KGP z kamerą termowizyjną. W działania włączyli się także strażacy i Wojska Obrony Terytorialnej - 40 żołnierzy 65. batalionu lekkiej piechoty z Pomiechówka.

Karol Kierzkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej informował, że do powiatu pruszkowskiego została zadysponowana grupa wodno-nurkowa, która poszukiwała chłopca między innymi w okolicznych akwenach. W jej skład wchodzi około 15 osób i trzy samochody. Poszukiwania na zmianę prowadzi 4-5 płetwonurków.

W czwartek prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Ma ono na celu ustalenie okoliczności śmierci ojca 5-letniego Dawida Żukowskiego

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce poinformowała rosyjskie media, że zaginiony pięciolatek z Grodziska Mazowieckiego był obywatelem Rosji.

Ojciec Dawida miał prawa rodzicielskie.

Policja od północy szuka chłopca fot. Google Maps

Kontakt

Każdy, kto wie cokolwiek o miejscu pobytu dziecka i może pomóc w jego odnalezieniu, powinien zgłosić się na policję. Zgłoszenia, także anonimowe, przyjmują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim pod numerem telefonu: 22 755 60 10 (-11,-12,-13).

Można również telefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

1/5 Poszukiwany 5-letni Dawid Żukowski fot. ksp 2/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec fot. TVN24 3/5 Poszukiwany 5-letni Dawid Żukowski fot. ksp 4/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec fot. TVN24 5/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec chłopca fot. TVN24











