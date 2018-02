"Poszło gładko. Krystyna ruszyła". Wydrąży tunel na Woli

Informacje

Rozruch tarczy "Krystyna" Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Najpierw była próba, a później start. Tarcza "Krystyna" jest gotowa do pracy. W przyszłym tygodniu rozpocznie budowę tunelu metra na Woli – ze stacji Księcia Janusza do Ronda Daszyńskiego.



"Krystyna ruszyła! Rozruch tarczy drążącej poszedł gładko i już w przyszłym tygodniu rozpocznie ona drążenie 3,5 km tunelu metra w Miejska Wola – ze stacji Księcia Janusza do ronda Daszyńskiego. Dotrze tam już w grudniu” - czytamy na Facebooku miasta.

W czwartek nasz reporter obserwował rozruch maszyny. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego tunelu i do tego czasu wszystkie systemy tarczy muszą być sprawdzone i przetestowane.

- Chciałabym, żeby tarcza pobiła dotychczasowe rekordy - mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy.

Później dołączy Maria

Tarcza TMB to długa niemal na 100 m maszyna, która drąży grunt i równocześnie buduje betonową obudowę tunelu.

Jak tłumaczy ratusz, elementy tarczy są wkładane przez otwór w stropie stacji na poziom -2 (czyli ten, gdzie będą tory i perony) i montowane na dole. Potem jest próbny rozruch i rozpoczyna się właściwe drążenie tunelu. Tarcza pod ziemią przechodzi przez betonowe konstrukcje kolejnych stacji (na każdej ma serwisowy postój) a po zakończeniu drążenia całego tunelu, po zdemontowaniu, jest wyjmowana na powierzchnię.

"Tarcze są dwie bo każda buduje tunel dla innego kierunku ruchu. W przyszłym tygodniu drążenie rozpocznie tarcza nazwana Krystyna, a kilka tygodni po niej ruszy tarcza Maria. Obydwie mają do pokonania pod ziemią po około 3,4 km. Drążenie zakończą jesienią w specjalnie przygotowanym szybie wydobywczym za torami odstawczymi przy stacji Rondo Daszyńskiego" - informuje miasto.

"Po przejściu maszyny tunel jest gotowy, trzeba go jedynie wyposażyć w instalacje i urządzenia potrzebne do ruchu pociągów metra" - informuje ratusz.

Metro na Wolę

Budowa metra na Wolę rozpoczęła się jesienią 2016 roku. Kolejka pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to około 3,5 km trasy. Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał około 12 minut.

kz/mś