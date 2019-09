Informacje

Do zdarzenia doszło w niedzielę. - Około południa otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który z bronią w ręku chodzi po Śródmieściu - tłumaczył Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej komendy.





Przystawił broń, strzelił

Jak dodał "po przyjechaniu na miejsce okazało się, że na Nowym Świecie leży ranny, bezdomny mężczyzna".

- Z relacji świadków wynika, że bezdomny siedział na ławce, do którego podszedł 22-letni mężczyzna przystawiając broń bezdomnemu do policzka, a następnie go postrzelił - wskazał Szumiata.



Śródmiejscy funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia udzielili pomocy bezdomnemu oraz wezwali karetkę. - Gdy karetka przyjechała, policjanci ruszyli w pościg - dodał Szumiata.



Policja relacjonował, że po krótkim pościgu funkcjonariusze dogonili 22-latka. - Zanim został zatrzymany, mężczyzna próbował pozbyć się rewolweru hukowego rzucając w krzaki - powiedział. Po obezwładnieniu funkcjonariusze odnaleźli broń. Została zabezpieczona. - Zabezpieczona broń hukowa, w myśl ustawy traktowana jest jako broń palna - wytłumaczył Szumiata.



Jak wskazał rzecznik śródmiejskiej policji, "w chwili zatrzymania mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu".

"Zaczął kopać po całym ciele"

Przesłuchano świadków oraz czterech pokrzywdzonych. Według informacji przekazanych przez komendę rejonową 22-latek "jednego przewrócił i zaczął kopać po całym ciele, drugiego uderzył pięścią w klatkę piersiową, a do innych celował z pistoletu".



Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, posiadania broni palnej bez zezwolenia, naruszenia nietykalności i groźby karalne. Decyzją sądu 22-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.



Zatrzymanemu grozi od ośmiu lat więzienia do nawet dożywocia.

