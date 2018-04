Poślizg, karpa, jazda bokiem. Prawdopodobnie tak doszło do wypadku

Informacje



Po tragicznym wypadku, w którym samochód uderzył w czteroosobową rodzinę jadącą na rowerach, "Fakty" TVN przygotowały animację pokazującą, jak prawdopodobnie doszło do zdarzenia.

Ogromna siła

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę na ulicy Wspólnej w miejscowości Sitne, w powiecie wołomińskim niedaleko Wyszkowa.

Prawdopodobny przebieg zdarzenia pokazały "Fakty" TVN. Na rekonstrukcji widać, jak samochód na łuku wpada w poślizg i zjeżdża na przeciwny pas drogi. Następnie na poboczu odbija się od karpy po ściętym drzewie i wraca na jezdnię.

Dalej porusza się już bokiem i uderza z ogromną siłą w rowerzystów.

W wypadku zginęła 43-latka i jej dwie córki. Ojciec dzieci walczy o życie w szpitalu.

Areszt

W niedzielę 22-letni Kamil B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, jednak odbiegały one od zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dlatego prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzy miesiące aresztu.

Ten zdecydował w poniedziałek, że 22-latek trafi do aresztu, ale tylko na dwa miesiące.

ran/mś