Poślizg budżetu obywatelskiego: rada miasta musi zmienić zasady

Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego za kadencji Rafała Trzaskowskiego ruszy później niż zwykle. Rada miasta wciąż nie przyjęła nowych zasad, a według starych prowadzić go już nie można.

W ubiegłym roku, w styczniu warszawiacy pracowali już nad obywatelskimi projektami. W tym roku o budżecie partycypacyjnym w stolicy cisza. Dlaczego?

Opóźnienie wiąże się ze zmianą przepisów regulujących budżety obywatelskie w miastach na prawach powiatu. Zeszłoroczna ustawa "o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych" wymaga, by zasady kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego zostały przyjęte przez radę miasta nowej kadencji. Warszawscy radni jeszcze tego nie zrobili.

Na razie dotarła do nich dokumentacja od urzędników, którzy zajmują się budżetem obywatelskim w Warszawie. Ci przeprowadzili wcześniej konsultację z mieszkańcami, którzy zgłaszali pomysły na jego udoskonalenie. Co zaproponowali?

Bez polityków, z głosami na "nie"

Wśród pomysłów jest między innymi możliwość zagłosowania "na nie". Wiele ze zwycięskich pomysłów, szczególnie tych drogowych, budziło w stolicy dużo kontrowersji, natomiast ich przeciwnicy nie mieli dotąd możliwości wyrażenia swojego zdania. Projekt zmian zakłada, że teraz projekt można byłoby odrzucić w głosowaniu.

Mieszkańcy proponowali, by z możliwości zgłaszania pomysłów wykluczyć polityków: radnych i parlamentarzystów.

"Urzędnicy, u których mogłoby zachodzić podejrzenie konfliktu interesu, na przykład weryfikowaliby zgłoszone przez siebie pomysły nie powinni mieć możliwości zgłaszania" – czytamy w raporcie z konsultacji.

Podczas konsultacji zaproponowano też, by nie dzielić dzielnic na mniejsze obszary, a także - by każdy miał do dyspozycji określoną liczbę głosów: maksymalnie 10 na projekty dzielnicowe i maksymalnie 5 na projekty ogólnomiejskie, a także by finalna wersja projektu musiała być wypracowana w oparciu o warsztaty z mieszkańcami.

Rozważana jest również likwidacja dzielnicowych zespołów do spraw budżetu obywatelskiego oraz zmiana procedury odwoławczej negatywnie zweryfikowanych projektów. Projektodawca mógłby odwołać się do burmistrza dzielnicy lub prezydenta Warszawy.

Kiedy ruszy budżet?

Wszystkie te decyzje trafią teraz do Rady Warszawy w formie projektu uchwały. Dopiero po jej przyjęciu, będzie można zacząć nową edycję. Jak czytamy na stronie budżetu obywatelskiego, jeżeli radni przyjmą nowe zasady w styczniu, to projekty będziemy mogli zgłosić w marcu.

Najbliższe posiedzenie Rady Warszawy odbędzie się zgodnie z harmonogramem 24 stycznia.

