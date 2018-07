"Posadziliśmy bez mała 300 tysięcy drzew. To więcej, niż żeśmy wycięli"

Informacje

- Dbałość o obecność zieleni jest ważna szczególnie w miastach, gdzie trzeba stawić czoła różnym problemom, takim jak zanieczyszczenie powietrza czy powstawanie wysp ciepła, dlatego co roku dosadzamy kolejne drzewa na stołecznych ulicach - mówiła na wtorkowej konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Od października do grudnia

"300 tysięcy drzew"

W tym roku najwięcej drzew otrzymają dzielnice: Śródmieście, Wola i Bielany. Będą to setki m.in. lip, brzóz, klonów polnych i dębów. Zdaniem Zarządu Zieleni te gatunki są "przystosowane do przyjęcia się w trudnych warunkach miejskich oraz można je sadzić bez względu na porę roku".Jak podkreślił dyrektor ZZ, najlepszy na przyjęcie się drzew jest czas od października do połowy grudnia. Dlatego dosadzenie 6 tys. drzew odbędzie się właśnie wtedy.- Zależy nam, aby warszawiacy mogli w pełni korzystać z zielonych terenów stolicy - deklarował Piwowarski. Podkreślił, że "ochrona roślinności i nowe drzewa to nie tylko czystsze powietrze, ale także większa bioróżnorodność, zmniejszony hałas, osłona przed wiatrem i słońcem, a także piękna przestrzeń wokół nas".

Przedstawiciele ratusza przypomnieli, że zaprosili mieszkańcy Warszawy do planowania nasadzeń drzew. Propozycje miejsc można zgłaszać za pomocą aplikacji "Milion drzew" i "Warszawa 19115". Stołeczna radna Aleksandra Gajewska poinformowała, że od ubiegłego roku tą drogą wpłynęło 9675 zgłoszeń.



- Od roku 2007 do obecnego czasu posadziliśmy bez mała 300 tysięcy drzew. Z pewnością jest to więcej, niż żeśmy wycięli, to jest najważniejsze. I do tego przywiązujemy ogromną wagę. Z takiego powodu, że mieszkańcy przywiązują coraz większą wagę do zieleni. Po drugie z tego względu, że to jest też, można powiedzieć, działalność antysmogowa - przekonywała we wtorek Gronkiewicz-Waltz.

PAP/ran/mś