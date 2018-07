Porozumienie Warszawskie chce stanowiska rady o Sądzie Najwyższym

Informacje

"Umocnienie władzy"

"Uważamy, że ta ustawa jest sprzeczna z Konstytucją RP. Rażąco narusza ona zasady praworządności, trójpodziału władzy, nieusuwalności sędziów oraz odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Zasady te są filarem demokratycznego państwa prawnego, które gwarantuje nam Konstytucja, stanowiąca najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej" - brzmi zapis w dokumencie.

Ustawa o sędziach

W projekcie zapisano, że Rada sprzeciwia się działaniom rządu, dotyczącym wymiaru sprawiedliwości, a reformy "nie przełożą się na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - tak ważną dla zwykłych ludzi. Ich jedynym celem jest upartyjnienie polskiego sądownictwa i umocnienie władzy Prawa i Sprawiedliwości". Dodano, że zmiany proponowane przez rząd "ograniczą demokratyczną kontrolę nad procesem wyborczym i pozbawią obywateli prawa do niezależnego sądu, a wyroki polskich sądów nie będą respektowane za granicą".Rada miałaby zaapelować do rządu o "natychmiastowe wycofanie się z kolejnej próby zawłaszczania polskiego wymiaru sprawiedliwości".Projekt uchwały został zaprezentowany we wtorek na konferencji prasowej z udziałem m.in. lidera Wolnego Miasta Warszawy Jana Śpiewaka, radnej Warszawy Pauliny Piechny-Więckiewicz oraz Justyny Drath z Inicjatywy Polskiej.- Mam nadzieję, że ta uchwała, którą zgłosi radna Paulina Piechna-Więckiewicz, zdobędzie poparcie Platformy Obywatelskiej, ale również zdobędzie poparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Śpiewak.- Mieliśmy nadzieję, że nie dojdzie znowu do próby upartyjnienia Sądu Najwyższego. Niestety, czujemy się oszukani przez Andrzeja Dudę i liczymy na to, że tak jak dało się zmienić ustawę o IPN w osiem godzin, tak również w osiem godzin, w jedną dobę, da się zmienić ustawę o SN, że PiS nie zaryzykuje zwarcia nie tylko z sędziami, ale i z warszawiakami - dodał.Śpiewak zaznaczył, że wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który kandyduje na prezydenta Warszawy, jest "współautorem tych zmian". - Nie wyobrażam sobie, żeby prezydentem Warszawy mógł być ktoś, kto, po pierwsze łamie prawo, łamie konstytucję, a po drugie - nie rozumie bardzo prostego zdania, jakim jest art. 180 i art. 183 konstytucji. Jest tam napisane wprost, jak należy rozumieć ustawy dotyczące sądownictwa - powiedział Śpiewak.Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, po upływie trzech miesięcy w stan spoczynku przechodzą sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

W Sądzie Najwyższym 3 lipca jest 73 sędziów, z których 27 ukończyło 65. rok życia.



Oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku - jak wcześniej informował zespół prasowy SN - złożyło 16 sędziów. Oświadczenia te mają różną treść. Jak podawano, w dziewięciu jako podstawę prawną podano ustawę o SN z 8 grudnia 2017 r., w siedmiu zaś sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP. Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf, która skończyła 65 lat, mówiła, że "nie złożyła i nie złoży" wniosku do prezydenta o dalsze zajmowanie stanowiska sędziego i funkcji prezesa SN.



Przyjęta przez PiS ustawa o Sądzie Najwyższym głosi, że "jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu SN do czasu powołania Pierwszego Prezesa SN lub Prezesa SN".



W czwartek Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN jednogłośnie przyjęło uchwałę, która głosi, że sędzia Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP Pierwszym Prezesem SN do 30 kwietnia 2020 roku.

W PONIEDZIAŁEK ODBYŁ SIĘ PROTEST NA PLACU KRASIŃSKICH W SPRAWIE SĄDÓW:





