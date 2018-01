Pornograficzne treści w szkole. Sprawą zajęła się policja

Informacje

Policja prowadzi śledztwo w sprawie pornograficznych treści fot. Google Earth

Komisariat na Białołęce prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące przekazania uczniom kserokopii fragmentu książki, która miała być lekturą, a okazała się jej pornograficzną parodią.

Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez dyrekcję szkoły.

- Sprawdzamy czy informacje przekazane nam w zawiadomieniu są prawdziwe. W tej chwili nie możemy jeszcze określić czy w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo - mówi Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy rejonowej.

Jakie przestępstwo

Sprawa została zgłoszona w komisariacie na Białołęce. Jednak, jak informuje Paulina Onyszko, teraz zajmuje się nią wydział dochodzeniowo-śledczy Komendy Rejonowej Warszawa VI, czyli jednostka wyższa rangą.

Policja nie informuje, o jakie przestępstwo chodzić. Z analizy przepisów wynika, że zawiadomienie może dotyczyć "udostępniania małoletnim poniżej 15 roku życia treści pornograficznych". To przestępstwo opisane w artykule 200 § 3 kodeksu karnego. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Na razie jednak nie ma pewności, czy to, co wydarzyło się w szkole w ogóle było przestępstwem. Po to właśnie wszczęto postępowanie sprawdzające. Dopiero po jego zakończeniu zapadnie decyzja, czy wszczynać normalne śledztwo, czy nie.

Inna treść niż oryginał

O sprawie pisaliśmy po raz pierwszy trzy tygodnie temu. Zaalarmowali nas rodzicie, którzy zauważyli niestosowne fragmenty lektury, z którą uczniowie mieli zapoznać się na lekcji języka polskiego.

Okazało się, że osoba pracująca w bibliotece szkolnej, która została poproszona o udostępnienie uczniom lektury, przygotowała wydruki z elektronicznej wersji książki. Wszystko wskazuje na to, że nikt nie zweryfikował, czy plik opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem wskazanym przez nauczycielkę języka polskiego, był zgodny z oryginałem.

W efekcie, w ręce dzieci trafiła pornograficzna parodia znanej bajki.

Konsekwencje pomyłki

W sprawie pornograficznych treści interweniował Urząd Dzielnicy Białołęka. Jak przekazała nam rzecznik Marzena Gawkowska, osoba która dokonała wydruku niewłaściwej wersji tekstu nie pracuje już w szkole. Natomiast wobec nauczycielki, na lekcjach której te materiały zostały udostępnione uczniom, zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe.

Dyrekcja szkoły została też poproszona o wyjaśnienia przez warszawskie kuratorium. "Nie wpłynęły żadne skargi i interwencje od rodziców dotyczące tej sprawy. Niemniej sytuacja w szkole jest przez nas monitorowana, w szczególności w obszarze zapewnienia uczniom właściwego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego" - pisał Andrzej Kulmatycki, rzecznik kuratorium.

Wicedyrektor białołęckiej podstawówki przekazała nam w oświadczeniu, że rodzicie i uczniowie zostali przeproszeni za zaistniałą sytuację. Rodzice zostali też poproszeni o zwrot materiałów, które trafiły do uczniów.

Zobacz też materiały o policyjnych zatrzymaniach pedofilów:

Policja w Hiszpanii rozbiła międzynarodową siatkę pedofilską Policja w Hiszpanii rozbiła międzynarodową siatkę pedofilską Policia National

Policja w Hiszpanii rozbiła międzynarodową siatkę pedofilską Podawał się za 15-letnią Patrycję Podawał się za 15-letnią Patrycję ksp

Podawał się za 15-letnią Patrycję Reportaż "Blisko ludzi" Reportaż "Blisko ludzi" TTV

Reportaż "Blisko ludzi" Policja w Hiszpanii rozbiła międzynarodową siatkę pedofilską Policia National

kk/pm