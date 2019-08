Poranny pożar we Włochach, jedna osoba ranna

Informacje

Poranny pożar we Włochach Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z porannym pożarem we Włochach. Jedna osoba trafiła do szpitala.



Jak informuje nasz reporter Tomasz Zieliński, do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Popularnej 27.

"Był w fazie dużego rozgorzenia"

Robert Dziubak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podaje, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 5.30. - Gdy przybyliśmy na miejsce, pożar był już w fazie dużego rozgorzenia - mówi. I dodaje, że rozpoczął się w mieszkaniu na pierwszym piętrze. - Następnie ogień przeniósł się na lokal na drugim piętrze i poddasze. Tam prowadziliśmy nasze dalsze działania - podaje.



Jeszcze przed przybyciem strażaków, z mieszkania ewakuowały się dwie osoby. Trzecia zaś skoczyła na poduszkę powietrzną podstawioną przez służby. Została zabrana do szpitala.



Działania zakończyły się około 11.30. Na miejscu było osiem zastępów straży pożarnej.

ab