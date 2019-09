Informacje

Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, ścieki z lewobrzeżnej Warszawy, zamiast do Wisły, trafią do oczyszczalni "Czajka" w poniedziałek rano. Kończą się prace przy budowie tymczasowego rurociągu.

Trwają prace nad ustaleniem przyczyny awarii w oczyszczalni "Czajka" oraz przygotowywanie planu awaryjnego - powiedział w niedzielę prezydent...

Miasto szuka przyczyn

O stanie prac informował w niedzielę po południu szef KPRM Michał Dworczyk. Dworczyk. - Zakończyliśmy prace na prawym brzegu Wisły, czyli tam, gdzie będzie wejście do kolektora. Zostały zakończone prace na moście i próby szczelności. W trakcie prób okazało się, że trzeba wprowadzić pewne zmiany na lewym brzegu i one są w tej chwili wprowadzane. Pierwsza nitka jest podłączona, druga będzie teraz podłączana do pomp. Prace się kończą. W nocy zostaną zalane obie rury równocześnie i jeżeli do rana nie będzie niepokojących sygnałów, to zacznie się tłoczenie nieczystości do Czajki - powiedział.

Wcześniej z dziennikarzami spotkał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - W tej chwili odsunięta jest 1/3 pokrywy betonowej. Wadliwa część rurociągu też została usunięta, trwa badanie całego rurociągu, dalej ściągana jest betonowa pokrywa - relacjonował.

- Równolegle trwają prace do przygotowania, aby naprawić właściwy kolektor oraz rurociąg - dodał.

Ile potrwa naprawa? - Chciałbym podawać informacje, które są sprawdzone. Widać postęp prac, ale musimy sprawdzić, bo skoro nastąpiło rozszczepienie w momencie łączenia miejsc pod obejmą, wszystkie miejsca, w których rurociąg był łączony, musimy mieć pewność, czy trzeba wymienić odcinek rurociągu, czy cały - mówił prezydent.

