POP w remoncie. Część

spraw załatwisz tuż obok

POP w remoncie fot. ZTM

W poniedziałek ruszyć ma remont Punktu Obsługi Pasażerów przy Żelaznej 61. Po sąsiedzku, w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego będzie można kodować uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Inne sprawy trzeba będzie załatwić w innych punktach.

Punkt przy Żelaznej 61, a więc tuż obok siedziby ZTM, cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców, którzy tu właśnie przyjeżdżają załatwić swoje zniżki lub reklamacje. Teraz idzie do remontu i tylko część spraw będzie obsługiwana przy Żelaznej 61. Osoby niepełnosprawne, honorowi dawcy krwi oraz osoby, które ukończyły 70 lat będą mogły zakodować prawo do bezpłatnych przejazdów, zgłaszając się do recepcji ZTM od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00.

Pozostali pasażerowie będą musieli się przespacerować na Rondo ONZ. W czasie remontu dłużej, bo w godz. 7.00 – 20.00, czynny będzie POP na tamtejszej stacji metra.

