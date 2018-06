Ponad 30 basenów w całym mieście. Idealne na upały

Informacje

Fala upałów zawitała do stolicy i - patrząc na prognozy - szybko się z nami nie pożegna. Miasto przypomina pragnącym ochłody mieszkańcom o basenach działających na terenie całej Warszawy. To blisko 30 krytych pływalni i kilka basenów pod chmurką.



W Warszawie funkcjonują w sumie 33 pływalnie, a wśród nich cztery odkryte. Z tych drugichm w tej chwili działają jednak tylko trzy: w ośrodku "Inflancka", w parku Szczęśliwickim, a także - otwarta w ostatnią sobotę - pływalnia w Parku Kultury w Powsinie.

Popularne baseny Moczydło na Woli w tym sezonie są zamknięte, ze względu na odbywający się na ich terenie remont.

Przypominamy dokładne lokalizacje i godziny otwarcia poszczególnych placówek.

Baseny odkryte

Baseny w parku Szczęśliwickim znajdują się przy ulicy Usypiskowej 18. Do końca roku szkolnego, czyli do 22 czerwca, obiekt będzie funkcjonował tylko w weekendy. Natomiast od 23 czerwca do 31 sierpnia będzie otwarty codziennie w godzinach 9-19.

Ośrodek "Inflancka" przy Inflanckiej 8 w czerwcu również czynny jest tylko w weekendy w godzinach 9.30-19, ale od lipca do końca sierpnia będzie czynny codziennie (w tych samych godzinach).

Park Kultury w Powsinie znajduje się przy ulicy Maślaków 1. Jest czynny codziennie, do końca sierpnia w godzinach 10-18.

Kryte pływalnie

Dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z ochłody w basenie w klimatyzowanych wnętrzach pływalni krytych, dostępne są obiekty w 16 dzielnicach.

Na Białołęce - przy Światowida 56; na Bielanach - przy Conrada 6 i Lindefo 20; na Bemowie - przy Oławskiej 3a; Mokotowie - przy Niegocińskiej 2, Ochocie - Rokosowskiej - 10; na Pradze Południe - przy Abrahama 10 i Kwatery Głównej 13; Pradze Północ - przy Jagiellońskiej 7 i Namysłowskiej 8.

W Śródmieściu są aż cztery pływalnie - przy Polnej 7a, Rozbrat 26, Konwiktorskiej 6 i Inflanckiej 8; na Targówku - jedna - przy Łabiszyńskiej 20; w Ursusie - przy Sosnowskiego 3 i Orląt Lwowskich 1.

Na Ursynowie działają trzy obiekty sportowe - przy Hirszfelda 11, Koncertowej 4 i Wilczym Dole 4; w Wawrze - przy Poprzecznej 22, w Wilanowie - przy Wiertniczej 22 i Gubinowskiej 28/30; we Włochach - przy Gładkiej 18.

Na Woli również znajdziemy cztery pływalnie - przy Kasprzaka 1/3, Esperanto 5, Garbińskiego 1 i Grzybowskiej 35, zaś na Żoliborzu pływalnia jest przy Potockiej 1.

