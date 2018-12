Informacje

1/2 Poszukiwany mężczyzna fot. KRP I Śródmieście 2/2 Poszukiwany mężczyzna fot. KRP I Śródmieście



Z samochodu zaparkowanego nieopodal siedziby Prokuratury Okręgowej zginęła torba z pieniędzmi. W środku było ponad 120 tysięcy złotych. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały wizerunek mężczyzny podejrzanego o kradzież.

Zdjęcia z monitoringu opublikowali policjanci ze Śródmieścia. Uwieczniony na nich mężczyzna był ubrany w granatową kurkę, ciemne dżinsy i niebieską czapkę z daszkiem. W uszach miała małe, czarne słuchawki.

Policjanci podejrzewają, że może on mieć związek z włamaniem do auta, z którego skradziono gotówkę. Doszło do tego 2 października. Samochód był zaparkowany przy ulicy Klonowej 20. Ktoś wybił jego tylną szybę i zabrał ze środka torbę z pieniędzmi. Śledczy ustalili, że mogły w niej być ponad 124 tysiące złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę, by zgłosiły się na policję.

Informacje w tej sprawie można przekazywać telefonicznie (22 603 61 53, 22 603 83 92), mailowo (krp1warszawa@policja.waw.pl) lub osobiście w siedzibie komendy przy Dzielnej 12.

