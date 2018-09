Pomysły na most po tragedii: usunięcie aut, podwieszana ścieżka, trambuspas

Informacje



- Problem mostu Poniatowskiego sprowadza się do tego, że to jest tranzyt przez sam środek centrum - przekonywał w TVN24 Marcin Hyła, prezes organizacji Miasta dla Rowerów. Jego zdaniem powinno się wyeliminować ruch aut na przeprawie. Drogowcy przekonują, że to rozwiązanie nie wchodzi w grę.

Po tragicznej śmierci 17-letniej rowerzystki na moście Poniatowskiego trwa dyskusja, jak można poprawić bezpieczeństwo na przeprawie.

Działania ze szkodą

Między innymi o tym rozmawiali we wtorek rano goście programu "Wstajesz i Wiesz" TVN24.

- Jako Zarząd Dróg Miejskich analizowaliśmy możliwości różnego rodzaju zastosowania i wdrożenia infrastruktury rowerowej na moście Poniatowskiego - przekonywała Karolina Gałecka, rzeczniczka ZDM.

Przypomniała, że konstrukcja jest pod ochroną konserwatora zabytków. - Po drugie w tych obecnych parametrach nie ma możliwości utworzenia infrastruktury rowerowej bez szkody dla komunikacji miejskiego czy ruchu indywidualnego – stwierdziła rzeczniczka.

Jak przekonywała, wszystkie rozwiązania dobrze wyglądają na papierze, ale gdy dochodzi do analizowania, to już nie jest to takie proste. - Nie ma możliwości, bez wyraźnej przebudowy stworzyć konkretną infrastrukturę rowerową - wyjaśniała Gałecka.

Dodała też, że w tym przypadku podwieszony przejazd dla jednośladów jak na moście Łazienkowskim się nie sprawdzi. Przypomniała, że most Poniatowskiego nie kończy się nad rzeką tylko przebiega dalej. W rozmowie z tvnwarszawa.pl, uzupełniła, że dobrym rozwiązaniem nie byłby także barierki, bo brakuje miejsca. - Jeszcze bardziej ograniczyłyby szerokość i tak wąskiego chodnika - dodała.

"Samochodowy skansen"

- Problem jest taki, że Warszawa jest samochodowym skansenem. Warszawa pomyliła dostęp do centrum samochodem z tranzytem samochodowym przez centrum. W najbardziej rowerowych miastach świata jak Amsterdam czy Kopenhaga samochodem dojdziemy pod każdy adres, tylko dookoła, a jeżeli prosto to zapraszamy na rower – mówił z kolei Marcin Hyła.

Mówił też o samym moście Poniatowskiego, który jego zdaniem służy jako tranzyt międzydzielnicowy dla samochodów.

- Gdyby wyrzucić z tego mostu część samochodów, które miałyby jechać na wprost, zostawić tylko taksówki, tramwaje i autobusy, to byłoby miejsce na infrastrukturę rowerowa – stwierdził.

Zdaniem Gałeckiej, wyeliminowanie samochodów nie wchodzi w grę. - Na chwilę obecną najbliższe arterie nie są w stanie przyjąć kolejnych samochodów. A ten ruch musiałby zostać przełożony na inne ulice - twierdzi Gałecka.

A może trambuspas?

O możliwych scenariuszach dla przeprawy napisała "Gazeta Stołeczna". Dziennik powołał się na słowa Łukasza Puchalskiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, z których wynika, że niedawna ekspertyza prof. Henryka Zobla z Politechniki Warszawskiej wykazała, że konstrukcję mostu czeka remont.

Gazeta proponuje rozwiązanie zastosowane na moście Śląsko-Dąbrowskim: wspólny pas dla tramwajów i autobusów pośrodku, po jednym pasie dla samochodów i poszerzony chodnik ze ścieżkami dla rowerów. Wówczas część linii można przenieść na inne przeprawy: 111 i 166 – na most Świętokrzyski, 507 i 521 – na Łazienkowski, a 517 wycofać z prawego brzegu Wisły po oddaniu metra na Targówku.

