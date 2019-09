Informacje

- Pompowanie nieczystości do awaryjnego rurociągu zostało wznowione - deklaruje rzecznik Wód Polskich po tym, jak przez cały czwartek wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płynęły do Wisły.

W czwartek instalacja, która tłoczyła ścieki do tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, została rozmontowana, przez co wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły znów trafiać do Wisły. Jak przekazał rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel, chodziło o montaż nowej zatapialnej pompy, która ma poprawić wydajność całego systemu.

"Pompowanie zostało wznowione"

W piątek rano na miejsce zrzutu ścieków przy ulicy Farysa pojechał reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak. To tutaj zbudowano czerpnię, z której pompowane są nieczystości do rurociągu na moście pontonowym.

- W czwartek wszystkie te rury były odłączone, pompy nie pracowały. W piątek wygląda to już inaczej, dwie duże i dwie małe rury zostały wsadzone do wody, ale trudno powiedzieć czy pracują - opisywał rano Marcinczak.

I zastrzegł, że prace na pewno cały czas trwają. - Budowniczowie krzątają się dookoła czerpni, wciąż stoi tu ciężki sprzęt - opowiada.

Kieruzel potwierdza, że pompy zostały ponownie podłączone. - Działają. Pompowanie nieczystości do awaryjnego "baypassa" zostało wznowione w piątek w nocy - mówi.

Zastrzega też, że system nie osiągnął jeszcze pełnej mocy. - Moc przesyłu jest cały czas zwiększana. Część nieczystości trafia do rury. Rano, około godziny 7, było to około 40 procent. Reszta płynie do rzeki - informuje Kieruzel.

I deklaruje, że wszystko idzie zgodnie z planem. - Nowa zatapialna pompa została już podłączona, ale jeszcze nie działa. Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, do końca tygodnia cały system osiągnie 100 procent przesyłu i wszystkie ścieki popłyną rurociągiem - zapowiada.

Rurociąg odłączony od pomp

W czwartek późnym popołudniem przy instalacji nadal toczyły się prace. - Na miejscu pracują dwa dźwigi i kilkanaście osób. Trwa podłączanie rur do pomp. Na tę chwilę główny rurociąg biegnący przez Wisłę jest od nich nadal odłączony - relacjonował po godzinie 18 Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

- Prace zakończą się jeszcze w czwartek. Otrzymałem takie zapewnienie - powiedział nam Kieruzel przed godziną 20.

Urząd miasta zapewnił, że nie przerwał procesu ozonowania ścieków. - Nadal trwa ozonowanie. Pracuje wszystkie sześć urządzeń – potwierdziła nam rzeczniczka ratusza Ewa Rogala.

Ścieki prosto do Wisły

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i dzień później. Od 28 sierpnia nieczystości są zrzucane do Wisły.

Na wypadek przedłużenia się naprawy kolektorów miasto rozważa budowę alternatywnego rurociągu na moście Skłodowskiej-Curie (Północnym).

"Negatywny wpływ zrzutu ścieków"

Jak podał w środę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, do 10 września, do Wisły zrzucono ponad trzy miliony metrów sześciennych ścieków.

"Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w zakresie ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, chromianowe), azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC)" - czytamy w komunikacie GIOŚ.

Władze stolicy zapewniają, że woda płynąca w kranach jest zdatna do picia.

mp/PAP/pm