Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej wyjedzie z Warszawy

Informacje

Pomnik nie raz był niszczony fot. tvnwarszawa.pl

- Jeszcze w tym roku warszawski pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej zostanie zdemontowany i przekazany Instytutowi Pamięci Narodowej - zapowiedział Mariusz Burkacki ze stołecznego Zarządu Zieleni. Elementy pomnika mają trafić do muzeum w Podborsku (Zachodniopomorskie).

Nie raz pisaliśmy, że jest oblewany czerwoną farbą lub "ozdabiany" antykomunistycznymi hasłami czy symbolami Polski Walczącej. Co jakiś czas pojawiają się inicjatywy, by relikt przeszłości usunąć z parku, tak jak to zrobiono z "czterema śpiącymi".

Jak poinformował Burkacki, pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej miał być przekazany do Muzeum Historii Polski, ale okazało się, że nie ma tam dla niego miejsca.

- Potem był pomysł, żeby trafił do mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury, ale ostatecznie nie bierzemy tego pod uwagę - podkreślił.

Nie pasuje do parku

- Doszliśmy do porozumienia z IPN. Jeszcze w tym roku zdemontujemy i przekażemy im ten pomnik - powiedział Burkacki. Dodał, że Zarząd Zieleni, który odpowiada za demontaż i transport pomnika, uzyskał już zgodę konserwatora zabytków na działania. Teraz będzie szukał wykonawcy, który zdemontuje pomnik i przekaże go IPN.

- Z tego, co wiem, elementy pomnika zostaną przekazane do szczecińskiego IPN i będą stanowiły stałą ekspozycję w muzeum w Podborsku koło Szczecina - dodał.

Pomnik, który stoi w warszawskim Parku Skaryszewskim od 1968 roku, nie stanowi - zdaniem Burkackiego - integralnej części parku. - Teraz robimy tam prace rewitalizacyjne, więc to dobra okazja, żeby zająć się przeniesieniem monumentu - podkreślił.

Jak poinformowała asystent prasowa IPN w Szczecinie Magdalena Ruczyńska, w Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku ma powstać m.in. wystawa edukacyjna przygotowana przez IPN, której misją będzie "pokazanie pełnego obrazu działalności propagandowej władz Polski Ludowej w sferze upamiętnień, czyli m.in. pomników, kopców, obelisków, kolumn, rzeźb, posągów, popiersi, kamieni pamiątkowych, płyt i tablic pamiątkowych, napisów i znaków, a także pomnikowych sprzętów wojskowych".

- Na ekspozycję składać się mają przede wszystkim oryginalne upamiętnienia lub ich elementy, ale także opatrzone komentarzem historycznym dokumenty i fotografie związane między innymi z ich budową, odsłonięciem czy organizowanymi przy nich propagandowymi uroczystościami - dodała Ruczyńska. To właśnie tam mają trafić elementy pomnika z warszawskiego parku.

Do ekspozycji w Podborsku IPN wykorzysta dawny magazyn sowieckiej broni atomowej. W czasach PRL był ściśle tajny i szczególnie chroniony, o jego istnieniu wiedziało tylko kilkanaście osób. Obiekt wybudowali w latach 1967-1969 polscy żołnierze i w 1970 r. został przekazany stronie radzieckiej. Kompleks nosił kryptonim 3001. Na ekspozycję, jaką zaplanował IPN, przeznaczono 300 hektarów.

Utworzenie specjalnego miejsca dla sowieckich upamiętnień, m.in. tzw. pomników wdzięczności Armii Czerwonej, IPN zapowiadał już na początku 2016 r.

PAP/kz/mś