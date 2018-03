Pomiar smogu w każdej dzielnicy. Ratusz zapowiada 100 nowych stacji

Informacje

Jakość powietrza w stolicy będzie sprawdzana w ponad 100 stacjach pomiarowych - zapowiadają władze miasta. Urządzenia mają pojawić się w każdej dzielnicy.



W niedzielę w Warszawie smogu nie ma, jedynie w ścisłym centrum pomiary wskazują dostateczny poziom szkodliwych pyłów PM 2,5.

"Testy i zakup"

W całym mieście jest zaledwie kilka oficjalnych punktów, w których mierzona jest jakość powietrza.

O ich liczbę zapytała radna miejska z ramienia Platformy Obywatelskiej - Aleksandra Gajewska. W interpelacji do władz miasta przypomniała, że powstał model służący analizowaniu i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza.

"Zwracam się z prośbą o informację dot. planowanego zakupu urządzeń pomiarowych w ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza uzupełniających system pomiarowy. Kiedy możemy spodziewać się ich testów, a następnie zakupów. Zwracam się też z prośbą o rozważenie umieszczenia urządzeń pomiarowych w każdej z dzielnic" – zaapelowała Gajewska.

Do interpelacji odniósł się wiceprezydent stolicy.

"Początek pomiarów"

"Informuję, że właśnie rozpoczynają się pilotażowe pomiary jakości powietrza, przeprowadzone we współpracy z ekspertami z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Ich celem jest określenie wymagań, jakie powinny spełniać urządzenia pomiarowe" – napisał Michał Olszewski.

I zapewniał, że jeszcze w tym roku planowane jest opracowanie szczegółowego przetargu na budowę systemu punktów pomiarowych.

"Planowany jest montaż ok. 100 urządzeń pomiarowych w całym mieście. W związku z tym z pewnością zostaną one umieszczone w każdej z dzielnic. Konkretne miejsca montażu zostaną określone we współpracy z ekspertami, w sposób pozwalający na uzyskanie całościowej i wiarygodnej informacji o jakości powietrza w mieście" – podkreślił wiceprezydent miasta.

