W 29. Biegu Konstytucji 3 maja wzięło udział ponad 6,5 tysiąca zawodników. Zawody były pierwszą imprezą w sezonie zaliczaną do tak zwanej Warszawskiej Triady Biegowej.

Jakub Nowak z LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża wygrał stołeczny 29. Bieg Konstytucji 3 maja uzyskując na pięciokilometrowej trasie czas 14.47. Wśród kobiet triumfowała jego klubowa koleżanka Ewa Jagielska - 17.17.

- Jestem zadowolony, że w rocznicę Konstytucji udało się zwyciężyć z dobrym czasem, jak na wymagającą trasę z podbiegiem na Agrykoli oraz warunki - mocny wiatr, który przeszkadzał od początku do mety. Na szczęście pomagał super doping od wielu kibiców, którym należą się słowa podziękowania - powiedział zawodnik, który triumfował również w poprzedniej edycji, wówczas z czasem 15.28.

30-letni specjalista długich dystansów dodał, że o ile tysiące biegaczy zechciało na sportowo uczcić ważną rocznicę, to... zabrakło rywali na mecie. - Szkoda, że inni zawodnicy nie chcieli ze mną powalczyć, bo może udałoby się uzyskać jeszcze lepszy wynik - wspominał po samotnym finiszu.

Debiutująca w imprezie Jagielska po osiągnięciu mety... zawróciła na trasę, by dopingować znajomego.

- Obiecałam koledze, że gdy wygram, to wrócę i na ostatnim kilometrze go podciągnę. Była na to siła, więc troszeczkę pomogłam. Temperatura do biegania dzisiaj odpowiednia. Dobrze, że nie padało, choć wiatr nieco przeszkadzał - mówiła.

Do rywalizacji przystąpiło 6597 osób, choć organizatorzy deklarowali wcześniej liczbę ponad 8 tysięcy zawodników.

Przed Biegiem Konstytucji 3 maja, kilkaset dzieci wzięło udział w Biegu z Maskotką na dystansie 700 m.

Start tradycyjnie nastąpił w Alei Tomasza Hopfera (Park Agrykola), dalej trasa wiodła przez miejsca związane z osobą i dziełem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - jednego z inspiratorów prac nad Ustawą Rządową z 1791 roku: Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agrykolą, Alejami Ujazdowskimi, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego do mety przy Rozbrat.

Na trasie biegu znaleźli się też dziennikarze TVN24, którzy na antenie opowiedzieli o powodach, dla których startują w biegu. - Biegnę z powodu "konstytucji", bo to ważne narodowe święto, bez względu na pogodę. Dla biegaczy nie ma złej pogody. Nie tylko sport, nie tylko pogoda, ale też nasza ważna "konstytucja" - mówiła przez startem prezenterka TVN24, Marta Kuligowska.



- Biegnę, żeby pokazać, że w ten sposób też można manifestować swoje uczucia wobec ojczyzny. Nie tylko kamieniami, głupimi transparentami i tego typu rzeczami - tłumaczył Tomasz Sianecki, prowadzący programu "Szkło Kontaktowe".

Część ulic była zamknięta w czasie biegu. Normalny ruch został przywrócony około godziny 13.

