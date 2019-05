Południowa Obwodnica Warszawy. Zobacz postępy na placu budowy

Informacje

"Tak oto zmienił się w ciągu roku plac budowy tunelowego odcinka S2 na warszawskim Ursynowie" - pochwalili się drogowcy i udostępnili film pokazujący, co wydarzyło się na tym odcinku w ciągu roku.

Film z perspektywy lotu ptaka został stworzony przez wykonawcę ursynowskiego obcinka Południowej Obwodnicy Warszawy - firmę Astaldi. Zobaczymy na nim, jak prace wyglądały w kwietniu w 2018, a jak wyglądają w 2019 roku.

Wykonawca porównał różne odcinki budowanej drogi.

Tunel na Ursynowie

Przypomnijmy, że pierwsze prace na Ursynowie wystartowały w marcu 2017 roku, jednak budowa samego tunelu ruszyła dopiero rok później, choć prawomocne pozwolenie wykonawca dostał w grudniu 2017 roku. Wjazd ciężkiego sprzętu

Długość tunelu to około 2300 metrów. Będzie się on zaczynał na wysokości ulicy Indiry Gandhi, a skończy za Nowoursynowską. Kierowcy będą przejeżdżać pod istniejącym tunelem metra. Budowniczowie POW - w najgłębszym miejscu - pracują 34 metrów poniżej poziomu gruntu.

Według prognoz przez tunel ma przejeżdżać 120 tysięcy samochodów na dobę, w tym 10 tysięcy ciężarowych. Z tego powodu ogromne emocje i kontrowersje wzbudziła oczyszczania spalin. Początkowo Ministerstwo Infrastruktury odrzuciło wniosek urzędu miasta o instalację filtrów, a wojewoda zalecił, by drogowcy jedynie zostawili na nie miejsce. Naciskali jednak również mieszkańcy Ursynowa. Pod petycją w tej sprawie zebrali cztery tysiące podpisów. Ostatecznie ministerstwo się ugięło i zapowiedziało, że filtry spalin jednak zostaną zainstalowane.

Dwa węzły

Astaldi buduje na Ursynowie odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy z dwoma węzłami drogowymi - Ursynów-Zachód i Ursynów-Wschód. Droga będzie miała po 14,5 metra szerokości w każdą ze stron. Przewidziane są po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości około 3,75 metra. Po obu stronach jezdni zlokalizowane mają być drogi ewakuacyjne o szerokości jednego metra od krawędzi jezdni. Nowa trasa ma zostać ukończona w ostatnim kwartale 2020 roku.

Za Ursynowem droga poprowadzi przez sam środek Wilanowa z wiaduktami nad ulicą Ledóchowskiej i aleją Rzeczypospolitej (przedłużenie tych dwóch ulic za trasę S2 na południe, w stronę Konstancina, jest na razie w planach) do węzła Przyczółkowa, gdzie będzie można zjechać z trasy w stronę Konstancina-Jeziorny.

To w tym miejscu zaczyna się odcinek B budowy prowadzący przez nowy most na Wiśle do Wału Miedzeszyńskiego. Za tę część inwestycji odpowiedzialne jest konsorcjum Gϋlermak i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Odcinek C między Wałem Miedzeszyńskim a węzłem Lubelska buduje WARBUD S.A.

