Polska zagra z Łotwą na Narodowym. Będą utrudnienia w ruchu

Stadion Narodowy w Warszawie fot. archiwum TVN

Podczas meczu Polska - Łotwa na Saskiej Kępie planowane są zmiany w organizacji ruchu. Oznacza to zamknięcie ulic dla części kierowców. Możliwe, że po meczu służby zamkną most Poniatowskiego. Komunikacja miejska pojedzie wtedy objazdami.

Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20.45. CZYTAJ WIĘCEJ NA EUROSPORT.PL Już od godziny 18.30 kierowcy nie będą mogli wjechać na część ulic Saskiej Kępy. Strefa ograniczeń w ruchu będzie obowiązywała na obszarze między aleją Waszyngtona, Wałem Miedzeszyńskim, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Międzynarodową. Urzędnicy zapowiadają, że możliwy będzie przejazd wiaduktem Saskiej i Brazylijskiej do alei Stanów Zjednoczonych.

Zakaz poruszania się w strefie ograniczenia nie będzie obowiązywał komunikacji miejskiej, taksówek i jednośladów. Wjechać będą tam mogli również mieszkańcy posiadający identyfikatory SK wydawane przez urząd dzielnicy.

Zmiany podczas meczu Polska - Łotwa fot. Urząd Miasta

Kibice na moście, komunikacja na objazdach

Ratusz ostrzega, że po zakończeniu meczu (około 22.30) możliwe będzie zamknięcie mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich. Służby zdecydują się na to, jeśli duża liczba kibiców będzie chciała pieszo wrócić do centrum. Jezdnia zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Jeśli taki się stanie, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi też zastępczą linię autobusową Z. Będzie ona kursowała od placu Zawiszy przez Trasę Łazienkowską do ronda Wiatraczna.

ZTM zapowiada też, że po meczu na trasy skierowane zostaną dodatkowe autobusy (linii 509) i tramwaje (3 i 26).

