Na budowie znaleziono akt erekcyjny fot. Dzielnica Ursynów

Stawiali nowe, znaleźli stare. Na budowie hali sportowej przy ursynowskiej podstawówce znaleziono akt erekcyjny z 1962 roku. Była też butelka po winie.

"Niech szkoła ta służy dzieciom w zdobywaniu oświaty i wiedzy, niech da możliwość dalszego rozkwitu Polsce Ludowej rządzonej przez światłych i rozumnych ludzi" - czytamy w dokumencie znalezionym na budowie podstawówki przy Tanecznej. Jeden z pracujących na budowie robotników dostrzegł w glinie metalową rurę. W środku znajdowała się pożółkła, poszczerbiona kartka - dokument - akt erekcyjny.

1000 szkół na 1000 lat

- Była też butelka wina z 1962 roku, niestety pusta - komentuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

"W siedemnastą rocznicę odrodzenia Ludowego Państwa Polskiego, gdy I Sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka..." - czytamy we wstępie dokumentu.



Dalej pojawia się informacja, że budowa szkoły jest odpowiedzią na apel Gomułki dotyczący budowy 1000 szkół "jako trwałego pomnika dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego".

Podstawówka na Tanecznej powstała z dobrowolnych składek. - To swoista kapsuła czasu sprzed pięćdziesięciu lat. Historia zatoczyła krąg - dzisiaj samorząd tworzy kolejny etap historii tej szkoły, na miarę dzisiejszych czasów, choć przesłanie jakby podobne - to wszystko dla dobra naszych dzieci - mówi Kempa.

Dokument zostanie poddany renowacji. Później - w oryginale lub kopii - zostanie umieszczony w szkole, w gablocie historycznej, gdzie między innymi znajduje się zdjęcie przedstawiające właśnie wmurowanie aktu erekcyjnego w rogu sali gimnastycznej.

Akt erekcyjny z 1962 roku fot. Szkoła Podstawowa na Tanecznej

Nowe skrzydło

Podstawówka na Tanecznej to jedna z najstarszych szkól na Ursynowie, działa od 1963 roku. Pod koniec roku została rozbudowana o nowe skrzydło, w którym znajduje się siedem sal lekcyjnych, dwie świetlice, sala korektywy, pomieszczenia administracyjne i rekreacji oraz łazienki.



Dodatkowo obiekt jest dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Koszt rozbudowy to 7,6 mln zł.

