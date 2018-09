Informacje

Policja prowadzi czynności fot. TVN24



W jednym z mieszkań na Pradze Południe policja odkryła zwłoki mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Policjanci zostali wezwani na miejsce przez lokatorów budynku przy Mińskiej 24.

- Gdy policjanci weszli do jednego z mieszkań odkryli zwłoki 30-kilkuletniego mężczyzny. Nic nie wskazuje na to, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku – informuje Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy rejonowej.

Na miejscu trwają czynności policji i prokuratury. Służby nie ujawniają o jakiego rodzaju nieszczęśliwy wypadek chodzi.

kk/b