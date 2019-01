Policja zapobiegła nielegalnym wyścigom. Cztery mandaty

Informacje

W działaniach biorą udział policjanci z drogówki (zdjęcie ilustracyjne)fot. ksp

"Nie dopuściliśmy do nielegalnych wyścigów" - informuje Komenda Stołeczna Policji. Czterech kierowców zostało ukaranych mandatami.

"Policjanci z piaseczyńskiej i warszawskiej drogówki po raz kolejny zareagowali na informacje i sygnały mieszkańców o możliwym niezgodnym z prawem 'zlocie' kierowców próbujących swoich sił w drifcie i niebezpiecznej jeździe po ulicach miasta" - czytamy w komunikacie policji.

We wtorkowy wieczór policjanci, jak twierdzą, nie dopuścili do nielegalnych wyścigów. Dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową kontrolę pojazdów i ich wyposażenia.

- Chodzi o parking centrum handlowego przy ulicy Puławskiej - wyjaśnia Jarosław Sawicki z w Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Jak informują funkcjonariusze, czterech kierowców zostało ukaranych mandatami w wysokości 500 i 600 złotych.

- Jedna osoba dostała mandat za brak uprawnień, reszta dotyczy kwestii technicznych i wyposażenia samochodu - dodaje Sawicki. Jak zaznacza "za samą jazdę po parkingu nie możemy karać kierowców". - Nasze działania mają charakter prewencyjny, mają zniechęcić innych amatorów wyścigów - kończy Sawicki.

Policyjna specgrupa SPEED

W grudniu ubiegłego roku pisaliśmy o powołaniu specjalnej grupy o nazwie SPEED. Jej cel to walka z przekraczaniem prędkości na warszawskich ulicach. Przez kilka tygodni funkcjonariusze zatrzymali blisko tysiąc kierowców łamiących przepisy. Grupa powstała pod koniec października zeszłego roku.

Szefem SPEED-u został młodszy inspektor Piotr Jakubczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

- Prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Grupa SPEED powstała, by przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych. Działamy zdecydowanie. Chcemy ukrócić karygodne i agresywne zachowania na drodze, być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości - mówił w grudniu w rozmowie z PAP Jakubczak.

Trzon grupy stanowią policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wspierani przez funkcjonariuszy innych komórek. Policja nie ujawnia, ilu dokładnie policjantów wchodzi w skład specgrupy.

SPEED działa na terenie całego garnizonu stołecznego, czyli w Warszawie i dziewięciu okolicznych powiatach. Wykorzystuje przede wszystkim radiowozy nieoznakowane i jeden najnowszy nabytek WRD – oznakowany radiowóz KIA Stinger GT, który dysponuje mocą 370 koni mechanicznych i do "setki" rozpędza się w niespełna 5 sekund.

O policyjnej specgrupie SPEED pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w grudniu:

ml/pm