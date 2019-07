Informacje

Zatrzymanie mężczyzn podejrzewanych o włamania do bankomatów ksp

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o włamania do bankomatów. 46- i 55-latek usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, a jeden z nich został też aresztowany. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło w Gdyni. W akcji brali udział stołeczni kryminalni, przy wparciu funkcjonariuszy z Gdańska. Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani nie tylko o włamania do bankomatów na terenie Warszawy, ale również całej Polski i Europy.

Według ustaleń policji, mężczyźni mogą odpowiadać między innymi za kwietniowe włamanie do bankomatów w okolicach Warszawy - w Parzniewie i Mościskach.

- Sprawcy, za pomocą rurki wpuszczali do urządzenia gaz, następnie detonowali ładunek, wysadzając bankomat - wyjaśniają służby.

Jeden się ukrywał

Kryminalni ustalili między innymi, że mężczyźni poruszali się mazdą CX-5, co doprowadziło ich do Gdyni, gdzie mieszkali podejrzani. Przy wsparciu tamtejszych antyterrorystów, funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań, gdzie zastali podejrzanego 46-latka. Natomiast drugi z mężczyzn ukrywał się w lesie pod Gdynią i tam, jak poinformowała policja, został zatrzymany.

Funkcjonariusze zabezpieczyli zagraniczne tablice rejestracyjne, urządzenia służące do detonacji ładunków wybuchowych, reduktor gazu do butli gazowej oraz wiertła służące do nawiercania bankomatów.

Mogli działać w Europie

"Zebrane w sprawie informacje potwierdziły, że mężczyźni są również odpowiedzialni za podobne przestępstwa, do których doszło w Rzeszowie i w Lublinie. Niewykluczone, że mężczyźni mają również związek z włamaniami do bankomatów w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Lublinie i Olsztynie" - podała policja. I doprecyzowała, że podejrzani mogli też działać w Czechach, Austrii, Słowacji i Słowenii.

55-latkowi zostały przedstawione trzy zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatów. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Z kolei 46-latek odpowie za jedno usiłowanie kradzieży z włamaniem. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

1/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp 2/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp 3/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp 4/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp 5/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp 6/6 Zatrzymani usłyszeli już zarzuty fot. ksp











Podziel się: Bądź na bieżąco:







mp/r