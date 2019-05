Informacje

1/7 Mężczyznę nagrały kamery monitoringu na stacjach paliw fot. KRP II Mokotów 2/7 Zatrzymany obywatel Holandii fot. KRP II Mokotów 3/7 Zatrzymany obywatel Holandii fot. KRP II Mokotów 4/7 Zdjęcie zatrzymanego z monitoringu na stacji paliw fot. KRP II Mokotów 5/7 Zdjęcie zatrzymanego z monitoringu na stacji paliw fot. KRP II Mokotów 6/7 Zdjęcie zatrzymanego z monitoringu na stacji paliw fot. KRP II Mokotów 7/7 Zdjęcie auta zarejestrowanego przez monitoring fot. KRP II Mokotów















Policjanci z Mokotowa zatrzymali 43-letniego Holendra, który próbował upozorować swoje porwanie. - Zrobił to, bo chciał usprawiedliwić przed żoną swój nagły przyjazd do Polski - poinformował Robert Koniuszy, rzecznik mokotowskiej komendy.

- Z zebranego materiału wynikało, że za nagłym powodem wyjechania mężczyzny z kraju i za historią o jego porwaniu stała relacja sercowa, o której nie chciał mówić wprost - wyjaśnił Koniuszy.

Powiedział, że został porwany

43-letni obywatel Holandii postawił na nogi wszystkie polskie służby. W niedzielę rano przyszedł na mokotowską komendę. Stanął przy okienku i powiedział, że został porwany. Mężczyzna relacjonował, że kiedy był w Holandii, do jego volvo miało wsiąść trzech mężczyzn najprawdopodobniej narodowości rosyjskiej lub ukraińskiej, którzy kazali mu jechać przed siebie. Podejrzani mieli przewozić ze sobą torby z narkotykami.

- Po drodze mieli go terroryzować i kazać się zawieźć do Polski. Grozili mu. On ukradkiem pisał SMS-y do swojej żony. Informował, że został porwany i musi jechać do Polski ze swoimi oprawcami. Miał być przerażony - opisuje Koniuszy.

Obcokrajowcowi miało udać się uwolnić dopiero w Warszawie, kiedy jego rzekomi porywacze kazali mu się zatrzymać na Radzymińskiej w pobliżu jednego z hoteli. - Mężczyzna miał skorzystać z chwili nieuwagi podejrzanych i odjechać. Następnie, kiedy poczuł się bezpieczny, zatrzymał się i wyrzucił na trawnik torby porywaczy. Później przypadkiem trafił na Mokotów. Przyjechał więc na policję zawiadomić o tym, co się wydarzyło - relacjonuje rzecznik mokotowskiej komendy.

Międzynarodowe zaangażowanie

Jak dodaje, sprawa początkowo wyglądała bardzo poważnie, ponieważ mając do czynienia z międzynarodowym uprowadzeniem, policjanci rozpoczęli szereg procedur, m.in. powiadomili Komendę Główną Policji, ambasadę Holandii, zabezpieczyli samochód, żeby zdjąć odciski palców oraz ślady zapachowe.

Na miejsce sprowadzono biegłego tłumacza języka angielskiego. - Policjanci natychmiast skierowali pilne pisma o zabezpieczenie monitoringów ze stacji paliw, na których zatrzymywał się Holender oraz z płatnych bramek na autostradzie. Wspólnie z 43-latkiem objeździli także wszystkie miejsca w stolicy, które zapamiętał podczas przejeżdżania przez miasto - relacjonuje Koniuszy.

Zdradził go monitoring

Szybko się jednak okazało, że żadnych bandytów nie ma. - Kiedy do policjantów zaczęły spływać zdjęcia z monitoringów, okazało się, że uprowadzony Holender jest sam, płaci z uśmiechem za paliwo i przejazdy na autostradzie. Nie widać po nim żadnego niepokoju, a w samochodzie nie ma porywaczy. W ogóle nie zgadzało się to z jego wersją - dodał rzecznik mokotowskiej komendy.

Jak przekazał policjant, wersja zdarzeń przedstawiona przez Holendra od początku wydała się oficerowi dyżurnemu mało prawdopodobna. Jednak mężczyzna bardzo się upierał, żeby zawiadomić o przestępstwie, które nie miało miejsca. W końcu przyznał się, że wszystko wymyślił.

- Jak ustalono, obcokrajowiec chciał usprawiedliwić swój nagły przyjazd do Polski przed żoną i ułożył historię z porwaniem. W efekcie trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał prokuratorskie zarzuty za składanie fałszywych zeznań i zawiadomieniu o przestępstwie, które nie zaistniało - informuje Koniuszy.

Holender stanie teraz przed polskim sądem. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o mężczyźnie, który oszukał na tysiące złotych kilkadziesiąt kobiet. W kwietniu uciekł z obserwacji w szpitalu psychiatrycznym:

PAP/kk/b