Informacje

Wąż miał być widziany na bulwarach fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

- Dostaliśmy sygnał, że pyton był widziany nad Wisłą - informuje policja. Funkcjonariusze zaznaczają też, że przełomowa w sprawie może być opinia biegłego.

Policja otrzymuje kolejne zgłoszenia dotyczące pytona, który od kilku tygodni poszukiwany jest w okolicach Warszawy. Tym razem zwierzę miało być widziane na bulwarach wiślanych.

Czekają na zbadanie odchodów

Informacje Służby zakończyły poszukiwania pytona Służby zakończyły poszukiwania pytona pod Warszawą. Dowodzący akcją strażacy tłumaczą taką decyzję warunkami pogodowymi. WIĘCEJ »

- Policja zgłoszenie otrzymała od trzech osób, które nocy z 26 na 27 lipca były nad rzeką - mówi komisarz Jarosław Sawicki z piaseczyńskiej policji.

Zwierzę 40 minut po północy miało być widziane w wodzie, około trzy metry od bulwarów, pomiędzy mostem Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim. Świadkowie nie zdążyli jednak zrobić zdjęć.

Na miejscu oprócz śródmiejskiej policji pojawił się weterynarz, który ocenił, że ich relacja może być wiarygodna. Podobnie uważa policja. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że jeden z mężczyzn jest biologiem, zaś wszyscy byli trzeźwi.

Ponadto - jak informuje Sawicki - lada dzień do funkcjonariuszy dotrze opinia biegłego. Bada on odchody odnalezione przez psa tropiącego. Przypomnijmy, węża tropił pies. - Sprawdzamy, czy znalezione przez niego odchody są odchodami węża. To będzie kluczowe - twierdzi policjant.

Długie poszukiwania

Wylinka węża została znaleziona nad Wisłą w weekend 7-8 lipca. Wciąż nie wiadomo, jak się tam znalazła. Szeroka akcja poszukiwawcza rozpoczęła się dzień później (w poniedziałek). Do działań ruszyli m.in. policjanci, ratownicy WOPR-u i przedstawiciele fundacji Animal Rescue Polska. Podczas poszukiwań znajdowano ślady, które według poszukiwaczy mogły być pozostawione przez węża. Jeden z wędkarzy miał też powiedzieć, że widział węża, który w okolicach Otwocka rzucił się na bobra.

Ostrzeżenie o wężu zostało umieszczone na stronie policji - zarówno piaseczyńskiej, jak i stołecznej. Zaapelowano też, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłaszał je do policji (tel. 22 604 52 13) albo do Fundacji Animal Rescue Polska (tel. 22 350 66 91).

kz/pm