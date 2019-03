Policja ściągnęła z drzewa podejrzanego o włamanie

Informacje

Ukrył się na drzewie przed policją ksp

Jak podaje policja, Łukasz S. ukradł z zakładu kosmetycznego na Mokotowie trzy próbki kosmetyków warte co najwyżej 100 złotych. Ale włamując się do środka, uszkodził sprzęt wart 18 tysięcy złotych. W trakcie ucieczki utknął na drzewie. Na ziemię sprowadzili go policjanci.

Do włamania doszło kilka minut przed 21.

Jak podaje policja, Łukasz S. dla odwagi wypił przed akcją alkohol. Po rynnie budynku wspiął się na pierwsze piętro jednego z zakładów kosmetycznych na warszawskim Mokotowie. Wybił szybę w oknie, tym samym uruchamiając alarm antywłamaniowy.

Skoczył na drzewo

Przy okazji uszkodził laptopa i drukarkę. Kiedy już dostał się do środka, zabrał saszetkę, w której znajdowały się trzy próbki kosmetyków wartych co najwyżej 100 złotych.

Kiedy Łukasz S. próbował wydostać się z miejsca kradzieży, otworzył inne okno i skoczył na rosnące w pobliżu drzewo. Nie przewidział jednak, że jest na tyle wysokie, że będzie miał problem, by z niego zejść.

Zanim zdecydował się na skok, na miejsce przyjechała ochrona budynku i policja.

Mężczyzna stawiał opór, ale ostatecznie został sprowadzony na ziemię.

Pomieszczenia, do których włamał się mężczyzna, zostały przekazane właścicielom zakładu. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie od pokrzywdzonej.

Funkcjonariusze zabezpieczyli skradzione przedmioty, a nietrzeźwego podejrzanego przewieźli do policyjnego aresztu.

Tłumaczył, że chciał się przespać

Następnego dnia 32-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Tłumaczył, że "wszedł do budynku, bo chciał się przespać".

Teraz sąd może skazać go nawet na 10 lat więzienia.

mp/pm